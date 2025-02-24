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Как правильно вытирать экраны телевизора и монитора, чтобы со временем не пожалеть

Как чистить экран телевизора, чтобы не испортить (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Экран телевизора или монитора со временем накапливает пыль, пятна и отпечатки пальцев, что может ухудшить четкость изображения. К счастью, сделать экран снова блестящим очень просто, если у вас есть под рукой правильные инструменты и вы знаете методы.

РБК-Украина (проект Styler) делится советами, как чистить экраны плазменных телевизоров, а также компьютерных мониторов.

Как часто нужно чистить экран телевизора

Чтобы экран телевизора оставался чистым и обеспечивал наилучшую картинку, его нужно чистить раз в неделю. Регулярная очистка поможет избежать накопления пыли и отпечатков пальцев и продлит срок службы вашего телевизора. Кроме того, поддержание экрана в чистоте позволяет сохранить четкость изображения без лишних пятен и загрязнений.

Советы по очистке экрана телевизора

Перед тем как начать чистить экран, есть несколько важных моментов, о которых стоит помнить:

  • Сначала нужно убрать пыль с экрана без использования чистящих средств.
  • Не давите на экран слишком сильно, чтобы не повредить его и не оставить царапин.
  • Не давайте чистящим средствам долго оставаться на экране, поскольку это может привести к повреждению из-за влаги.
  • Используйте только мягкие ткани, чтобы избежать царапин.
  • Для чистки лучше всего подходит микрофибровое полотенце, которое эффективно убирает пыль и не оставляет царапин.

Материалы, которые понадобятся для чистки экрана

Перед началом уборки убедитесь, что у вас есть все необходимое:

  • Микрофибровое полотенце
  • Белый уксус
  • Дистиллированная вода
  • Изопропиловый спирт (для трубочных телевизоров)
  • Мягкая сухая щетка мягкая сухая щетка

Неправильная чистка экрана может испортить вашу технику (фото: Freepik.com)

Как почистить плоский плазменный, LCD, LED и OLED телевизоры

Чтобы очистить экран плоского телевизора, нужно создать раствор из дистиллированной воды и белого уксуса. Для этого:

  • Выключите телевизор и вытащите его из розетки, чтобы избежать любых несчастных случаев.
  • С помощью микрофибрового полотенца аккуратно протрите весь экран от пыли.
  • Смешайте равные части белого уксуса и дистиллированной воды в пульверизаторе.
  • Распылите смесь на чистое микрофибровое полотенце.
  • Свободно и осторожно вытирайте экран, двигаясь по нему в виде буквы S, чтобы влага не оставалась на поверхности.
  • Дайте телевизору высохнуть на воздухе.

Как нельзя чистить экран телевизора

Несмотря на то, что очистка экрана телевизора важна, существуют несколько ошибок, которых следует избегать:

  • Не используйте агрессивные химические средства. Средства для очистки стекла или бытовые моющие средства могут содержать абразивы, которые могут повредить поверхность экрана. Это может привести к царапинам или потере четкости изображения.
  • Не используйте влажные салфетки или бумажные полотенца. Влажные салфетки могут оставлять разводы, а бумажные полотенца - микроповреждения экрана. Для чистки всегда используйте микрофибровое полотенце.
  • Не давите на экран. Во время чистки избегайте сильного нажима на поверхность телевизора, поскольку это может повредить пиксели или даже привести к трещинам.
  • Не допускайте чрезмерной влажности. Чистить экран нужно сухой тканью, а не заливая его водой. Влага может попасть в электронику и повредить телевизор.

Держа эти советы на виду, вы сможете не только очистить экран телевизора, но и обеспечить ему долгий срок службы без потери качества изображения.

Ранее мы писали, какие 9 советов помогут людям, которые очень устают от уборки.

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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Lifehacker, Apartment Therapy, Spruce.

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