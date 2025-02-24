Как правильно вытирать экраны телевизора и монитора, чтобы со временем не пожалеть

Экран телевизора или монитора со временем накапливает пыль, пятна и отпечатки пальцев, что может ухудшить четкость изображения. К счастью, сделать экран снова блестящим очень просто, если у вас есть под рукой правильные инструменты и вы знаете методы.
РБК-Украина (проект Styler) делится советами, как чистить экраны плазменных телевизоров, а также компьютерных мониторов.
Чтобы экран телевизора оставался чистым и обеспечивал наилучшую картинку, его нужно чистить раз в неделю. Регулярная очистка поможет избежать накопления пыли и отпечатков пальцев и продлит срок службы вашего телевизора. Кроме того, поддержание экрана в чистоте позволяет сохранить четкость изображения без лишних пятен и загрязнений.
Перед тем как начать чистить экран, есть несколько важных моментов, о которых стоит помнить:
Перед началом уборки убедитесь, что у вас есть все необходимое:
Чтобы очистить экран плоского телевизора, нужно создать раствор из дистиллированной воды и белого уксуса. Для этого:
Несмотря на то, что очистка экрана телевизора важна, существуют несколько ошибок, которых следует избегать:
Держа эти советы на виду, вы сможете не только очистить экран телевизора, но и обеспечить ему долгий срок службы без потери качества изображения.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Lifehacker, Apartment Therapy, Spruce.