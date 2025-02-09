Як правильно випрати будь-яку шапку, щоб вона не розтягнулася і не сіла

Основні правила прання шапок

Перед тим як прати шапку, уважно ознайомтеся з інформацією на ярлику виробу. Там вказано рекомендовану температуру та спосіб догляду. Деякі моделі дозволено чистити лише у хімчистці.

Шапки з вовни, ангори чи інших натуральних волокон потрібно прати при температурі не вище 30°C, а синтетичні - до 40°C. Якщо є ризик зіпсувати виріб домашнім пранням, краще звернутися до професіоналів.

Перед пранням зніміть усі знімні декоративні елементи: брошки, значки, аплікації. Помпон із натурального хутра краще відпороти та очищати окремо. Огляньте шапку на предмет затяжок або дірок - якщо вони є, машинне прання може пошкодити тканину.

Шапки з пухнастої вовни (ангори, мохеру) слід прати окремо, інакше їхні ворсинки можуть осісти на інших речах. Не замочуйте головні убори перед пранням, особливо якщо вони зроблені з натуральних волокон - це може спричинити деформацію.

Які засоби використовувати

Найкраще підходять рідкі мийні засоби для ручного чи машинного прання. Вони діють делікатніше за порошки та легше виполіскуються з волокон.

Для вовняних виробів можна вибрати спеціальні гелі, що містять ланолін або інші компоненти для пом’якшення тканини. Головне - уникати засобів з агресивними компонентами, такими як відбілювачі чи хлор.

Для ручного прання можна використовувати звичайний шампунь для волосся - достатньо кількох крапель у воді, щоб отримати м’яку піну. Також корисно додавати кондиціонер для білизни, щоб шапка стала м’якшою та не накопичувала статичну електрику.

Як прати шапку вручну

Наповніть місткість водою (30-40°C), розчиніть у ній мийний засіб. Покладіть шапку в розчин і мийте її м’якими рухами, не розтягуючи та не викручуючи тканину. Періодично підіймайте шапку з води, щоб мийний засіб рівномірно розподілявся. Після прання злийте воду, налийте чисту прохолодну рідину та ретельно прополощіть виріб.

Злегка стисніть шапку руками, щоб видалити зайву воду, але не викручуйте її. Краще залишити виріб у тазі на деякий час, щоб зайва волога стекла самостійно. Такий метод прання допоможе зберегти структуру тканини та запобігти деформації.

Різні типи шапок потребують специфічного прання (фото: Freepik.com)

Прання шапки у пральній машині

Перед пранням виверніть головний убір навиворіт. Якщо на шапці є вишивка або незнімні декоративні елементи, покладіть її у спеціальний мішок для прання. Додайте рідкий засіб для вовни або делікатних тканин та кондиціонер у відповідні відсіки машинки.

Виберіть режим "шерсть", "ручне прання" або "делікатне прання". Температура не повинна перевищувати 30°C (для синтетики - 40°C). Обов’язково вимкніть віджим і сушку, щоб уникнути деформації. Після прання дістаньте шапку та дайте зайвій воді стекти природним шляхом.

Як правильно сушити шапку

Розкладіть шапку на рівній горизонтальній поверхні, підклавши під неї махровий рушник. Час від часу перевертайте виріб, щоб він просихав рівномірно. Не розташовуйте шапку біля батарей або під прямим сонячним світлом, оскільки це може спричинити зміну форми або вицвітання кольору.

Не варто вішати шапку на прищіпки, натягувати її на банку чи використовувати гарячий фен для прискорення сушіння - це лише зашкодить виробу.