Як правильно випрати будь-яку ковдру: практичні поради

Читайте ярлик перед пранням

Перед тим як прати ковдру, уважно ознайомтеся з інформацією на ярлику, якщо він зберігся. На ньому зазначені рекомендації щодо максимальної температури прання та допустимого способу очищення.

Деякі ковдри дозволяється лише здавати до хімчистки, а для інших вказується, чи можна сушити їх у машині. Якщо ярлика немає, орієнтуйтеся на матеріал виробу або тип наповнювача.

Наприклад, ватяні ковдри краще прати вручну або довірити хімчистці, адже в пральній машині вони можуть втратити форму. Для ковдр із шовковим наповнювачем також краще звернутися до професіоналів.

Як обрати температуру води

Правильна температура води залежить від матеріалу ковдри. Для шерстяних, пухових і холофайберових виробів температура не повинна перевищувати 30 градусів. Синтетичні, байкові та бамбукові ковдри можна прати при температурі до 40 градусів.

Не забувайте, що ковдра значно збільшує вагу при намоканні. Великі за розміром вироби можуть пошкодити пральну машину, тому іноді краще віддати їх у хімчистку. Ці рекомендації допоможуть уникнути неприємних наслідків під час прання.

Які засоби використовувати для прання

Для більшості ковдр підійдуть універсальні рідкі мийні засоби, які легше вимиваються з волокон тканини. Для шерстяних ковдр обирайте спеціальні гелі, що м’яко доглядають за натуральними матеріалами.

Синтетичні, бамбукові, синтепонові та холофайберові ковдри можна прати й порошком, але не перевищуйте рекомендовану дозу. Обов’язково переконайтеся, що в складі засобів немає хлору чи агресивних відбілювачів.

Кондиціонери дозволено використовувати для всіх типів ковдр, окрім пухових. Інакше наповнювач може збиватися у грудки, що ускладнить повернення виробу до початкового вигляду.

Неправильне прання може зіпсувати ковдру, тому важливо знати певні нюанси (фото: Freepik.com)

Як прати ковдру вручну

Ручне прання підходить для делікатних матеріалів. Спочатку огляньте ковдру та попередньо виведіть плями м’якими засобами. Замочіть виріб у ванні з теплою водою та рідким мийним засобом на 15-30 хвилин.

Після цього обережно "взбивайте" ковдру у воді, уникаючи тертя та скручування. Полоскання проводьте кілька разів, доки вода не стане чистою. Щоб позбутися зайвої вологи, залиште ковдру стікати природним шляхом або повісьте її на міцну опору.

Як випрати ковдру в пральній машині

Оцініть місткість своєї машини перед завантаженням ковдри. Для якісного прання барабан не повинен бути переповнений. Використовуйте рідкі мийні засоби та обирайте делікатний або ручний режим прання з температурою води 30-40 градусів.

Для пухових ковдр додайте у барабан тенісні м’ячі, щоб наповнювач не збивався. Встановіть низький рівень віджиму або зовсім вимкніть цю функцію. Після прання просушіть ковдру, даючи воді стекти природним шляхом.

Як правильно сушити ковдру

Метод сушіння залежить від матеріалу ковдри. Синтетичні, синтепонові та холофайберові ковдри можна сушити у вертикальному положенні. Шерстяні, пухові та бамбукові вироби краще сушити горизонтально на махрових рушниках або спеціальних сушарках.

Уникайте прямих сонячних променів та нагрівальних приладів, щоб не пошкодити матеріал. Для пухових ковдр важливо періодично струшувати та розправляти наповнювач, щоб уникнути утворення грудок. Забезпечте хорошу вентиляцію у приміщенні для швидкого висихання.