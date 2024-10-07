Як правильно вибрати ідеальну мультиварку для вашої кухні та не помилитися: корисні поради

Зміст

Що таке мультиварка?

Мультиварка поєднує функціональність декількох кухонних приладів в одному пристрої. Однак, враховуючи обмежений простір на багатьох кухнях, виробники включають у ці зручні прилади ще більше функцій (рисоварка, пароварка та можливості обсмажування).

Деякі моделі навіть мають функцію аерофритюрниці, або у вигляді окремої кришки, або шляхом об'єднання кришки аерофрітюрниці з кришкою скороварки.

Всі ці функції роблять мультиварки універсальним і економним настільним приладом. Функція повільноварки підходить більш організованим людям, які можуть витратити деякий час вранці на приготування їжі, а скороварка підходить тим, хто любить думати про вечерю, але хоче її приготувати швидко.

Мультиварки замінюють на кухні як мінімум каструлю та сковороду (фото: Facebook/Moulinex Ukraine)

Безпека під час приготування їжі під тиском

Щоб переконатися, що ваша мультиварка безпечна в режимі приготування під тиском, важливо шукати мультиварку з кришкою, яка має більш ніж один механізм блокування. Це набагато безпечніше ніж кришка, яка просто закручується на верхню частину мультиварки.

Чи легко чистити мультиварки?

На жаль, мультиварки складно утримувати в чистоті - гумові ущільнювачі і прокладки вбирають багато запахів під час готування і їх практично неможливо видалити, а залишки їжі, що скупчилися, можуть засмічити клапани і викликати проблеми при приготуванні їжі під тиском.

Підтримка чистоти мультиварки є життєво важливою для забезпечення її ефективної роботи, тому найкраще чистити її після кожного використання. Це запобігає утворенню складних плям і стане найкращим способом позбутися стійких запахів.

Як очистити мультиварку:

Переконайтеся, що пристрій вимкнено від мережі та охололо

Розберіть все, включаючи чашу для приготування їжі та відокремте гумові ущільнювачі та прокладки від кришки (просто переконайтеся, що ви знаєте, куди кладеться кожна деталь)

Очистіть миску та кришку або в посудомийній машині, якщо вона придатна для миття в ній, або в раковині з теплою водою. Використовуйте неабразивні засоби для чищення, щоб не пошкодити антипригарну поверхню

Очистіть гумові ущільнювачі, замочивши їх у кальцинованій соді або оцті з невеликою кількістю води, щоб усунути будь-які запахи

Переконайтеся, що всі деталі ретельно висушені

Після висихання важливо правильно зібрати всі деталі, щоб мультиварка працювала справно, коли ви захочете використовувати її наступного разу

Зберігайте мультиварку зі знятою кришкою, щоб уникнути утворення запахів

Мультиварки складно утримувати в чистоті (ілюстративне фото: Tefal)

На що звернути увагу при виборі мультиварки

Місткість

Мультиварка об'ємом 3-4,5 літрів підійде, якщо ви готуєте для 1-2 чоловік, а модель об'ємом 5-8 літрів буде найкращим вибором, якщо ви готуєте для більшої кількості людей або хочете залишити їжу на кілька днів.

Тип чаші для приготування їжі

Миски для приготування їжі, як правило, мають антипригарне або керамічне покриття. Важливо доглядати за антипригарною поверхнею, якщо ви не хочете, щоб покриття потрапило у вашу їжу, адже вона може подряпатися при використанні металевих приладів.

Нержавіюча сталь набагато міцніша і стає кращим варіантом, але вона також може залишати кальцієвий осад, який може бути важко очистити.

Клапан випуску пари

При використанні скороварки важливо, щоб модель мала механізм випуску пара, що виходить наприкінці приготування. Існує два типи: автоматичний випуск, яка випускає пару без ручного натискання або повороту циферблата, та ручний випуск пари, коли вам потрібно буде повернути перемикач або натиснути клапан випуску.

Ви також можете використовувати природний випуск, коли пара випускається повільно протягом певного часу.

Налаштування тиску

Різні налаштування тиску дозволяють регулювати час приготування різних страв. Скороварки можуть мати до трьох типів тиску: високий, середній та низький.

Ці налаштування можуть мати діапазон робочого тиску в кПа (кілопаскалях) 95-120 кПа для високого або максимального налаштування, 70-90 кПа для середнього налаштування та 30-50 кПа для низького налаштування.

У більшості випадків вибір налаштування тиску такий же простий, як використання меню автоматичного приготування, яке визначить налаштування тиску за вас.

Якщо ви використовуєте ручне налаштування, вам, можливо, доведеться вибрати тиск. Як правило, чим вищий тиск, тим швидше час приготування. Але не забувайте, чим довше час приготування, тим краще розкривається смак.

Час приготування

Запрограмований час приготування робить ці машини зручнішими у використанні. Деякі моделі навіть мають запрограмовані налаштування для типів страв, таких як тушковане м'ясо, каррі, рис та багато іншого.

Управління

Зверніть увагу на письмове маркування з індикаторними лампами, зрозумілий контроль увімкнення/вимкнення та великий цифровий дисплей, який буде чітким та яскравим.

Окремий перемикач далеко від контролю випуску пари - більш безпечний варіант при випуску пари, тоді як таймер зворотного відліку зі звуковим зворотним зв'язком може попередити вас про досягнення попереднього нагріву та завершення приготування.

Екстер'єр

Тріщин і щілин, в яких може застрягти їжа, має бути небагато або їх не повинно бути зовсім. Герметичні елементи керування також легше протирати. Уникайте корпусів із нержавіючої сталі, якщо вони не стійкі до відбитків пальців.

Прибирання

Кожна частина повинна легко розбиратися та очищатися, а потім збиратися заново. Всі кришки скороварок вимагають додаткових зусиль для очищення після кожного використання, щоб забезпечити оптимальне та безпечне використання.

Майте на увазі, що очищення зовнішніх поверхонь з нержавіючої сталі зазвичай займає більше часу.

Автоматичне налаштування

Це корисно, оскільки процес починається на великій температурі, щоб довести їжу до більш високої температури, а потім перемикається на низьку температуру на час приготування, що залишився.

Функція пропарювання та підігріву

Моделі з додатковими функціями, такими як приготування на пару та підігрів, підвищують універсальність.

Індикатори максимальної лінії заповнення

Мультиварки зазвичай оснащені індикаторами, що показують скільки потрібно наповнити. Слідкуйте за ними та не переповнюйте.

При виборі мультиварки важливо зважати на безліч деталей (фото: Facebook/Moulinex Ukraine)