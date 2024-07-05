Як правильно вибрати безперебійник для роутера і актуальні ціни на ДБЖ

Основні критерії вибору ДБЖ для роутера

Ємність акумулятора

Вона визначає тривалість роботи роутера при відсутності електрики. Для домашніх роутерів рекомендується ємність акумулятора від 10 000 мА/год, що забезпечує роботу на кілька годин​.

Сумісність напруги та роз'ємів

Переконайтеся, що ДБЖ має відповідні роз'єми та підтримує напругу, необхідну для вашого роутера. Зазвичай, це 5В, 9В або 12В​.

Форма вихідної напруги

Для чутливих електронних пристроїв важлива правильна синусоїда. Однак, для більшості роутерів достатньо апроксимованої синусоїди, яку забезпечують бюджетні моделі ДБЖ​​.

Функціональність та додаткові можливості

Деякі моделі можуть мати додаткові порти для підключення інших пристроїв, таких як смартфони чи камери. Наприклад, VIA Energy Mini UPS 2.0 має різні порти і підтримує живлення через Ethernet​.

Розміри та вага

Компактні моделі легше встановити і вони займають менше місця. Наприклад, VIA Energy Mini UPS 2.0 важить лише 390 грам і має розміри 160х105х33 міліметрів​​.

Актуальні ціни на ДБЖ для роутерів

На ринку України доступні різні моделі ДБЖ для роутерів з різними характеристиками та вартістю. Ось деякі приклади:

Powercom RPT-1025AP 1025VA/615W - одна з потужних моделей для забезпечення безперебійної роботи роутера та інших пристроїв. Ціна складає близько 5 454 гривень​.

Powercom RPT-1025AP 1025VA/615W

Digitus (DN-170063) 600VA/360W - бюджетний варіант з апроксимованою синусоїдою за ціною 2 599 гривень.

Digitus (DN-170063) 600VA/360W

APC Back-UPS BV650I-GR - популярна модель з вбудованою акумуляторною батареєю і апроксимованою синусоїдою, вартість 4 313 гривень​.

APC Back-UPS BV650I-GR

Висновок

Вибір ДБЖ для роутера повинен враховувати ваші потреби в автономній роботі, сумісність з обладнанням, а також бюджет. Оглянувши основні параметри і актуальні моделі, ви зможете забезпечити безперебійну роботу свого інтернет-з'єднання у випадку перебоїв з електропостачанням.