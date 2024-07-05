Як правильно вибрати безперебійник для роутера і актуальні ціни на ДБЖ

У сучасному світі стабільне інтернет-з'єднання стало життєво необхідним як для роботи, так і для повсякденних завдань. Часті перебої в електропостачанні через російські обстріли можуть серйозно порушити ваш доступ до мережі, тому важливо подбати про безперебійне харчування роутера.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як грамотно і правильно вибрати джерело безперебійного живлення та яка ціна його.

Основні критерії вибору ДБЖ для роутера

Ємність акумулятора

Вона визначає тривалість роботи роутера при відсутності електрики. Для домашніх роутерів рекомендується ємність акумулятора від 10 000 мА/год, що забезпечує роботу на кілька годин​.

Сумісність напруги та роз'ємів

Переконайтеся, що ДБЖ має відповідні роз'єми та підтримує напругу, необхідну для вашого роутера. Зазвичай, це 5В, 9В або 12В​.

Форма вихідної напруги

Для чутливих електронних пристроїв важлива правильна синусоїда. Однак, для більшості роутерів достатньо апроксимованої синусоїди, яку забезпечують бюджетні моделі ДБЖ​​.

Функціональність та додаткові можливості

Деякі моделі можуть мати додаткові порти для підключення інших пристроїв, таких як смартфони чи камери. Наприклад, VIA Energy Mini UPS 2.0 має різні порти і підтримує живлення через Ethernet​.

Розміри та вага

Компактні моделі легше встановити і вони займають менше місця. Наприклад, VIA Energy Mini UPS 2.0 важить лише 390 грам і має розміри 160х105х33 міліметрів​​.

Актуальні ціни на ДБЖ для роутерів

На ринку України доступні різні моделі ДБЖ для роутерів з різними характеристиками та вартістю. Ось деякі приклади:

Powercom RPT-1025AP 1025VA/615W - одна з потужних моделей для забезпечення безперебійної роботи роутера та інших пристроїв. Ціна складає близько 5 454 гривень​.

Powercom RPT-1025AP 1025VA/615W

Digitus (DN-170063) 600VA/360W - бюджетний варіант з апроксимованою синусоїдою за ціною 2 599 гривень.

Digitus (DN-170063) 600VA/360W

APC Back-UPS BV650I-GR - популярна модель з вбудованою акумуляторною батареєю і апроксимованою синусоїдою, вартість 4 313 гривень​.

APC Back-UPS BV650I-GR

Висновок

Вибір ДБЖ для роутера повинен враховувати ваші потреби в автономній роботі, сумісність з обладнанням, а також бюджет. Оглянувши основні параметри і актуальні моделі, ви зможете забезпечити безперебійну роботу свого інтернет-з'єднання у випадку перебоїв з електропостачанням.