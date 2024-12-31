Як правильно тримати келих з вином, щоб смак був ідеальним

Вино - вишуканий напій, який обирають для свят та урочистих моментів. Однак не лише якість вина справляє враження - виявляється, на смак вина може впливати те, як тримати келихи з напоєм.
Про це розповів винний експерт і шеф-сомельє винного магазину "goodwine", Роман Ремеєв, в інтерв'ю РБК-Україна.
Вважається, що вживання вина, як і їжі, має певний етикет - який визначає форму келихів та як їх правильно тримати.
Втім, за словами експерта, такі рекомендації зумовлені радше не етикетом, а практичністю. Наприклад, якщо ніжка келиха буде закороткою, бокал, швидше за все, будуть тримати за основну частину.
Тоді температура тіла призведе до нагріву вина. Особливо, якщо келих постійно тримають в руках протягом вечері. Також, якщо тримати келих таким способом, на склі залишаються відбитки від пальців - що буде не надто естетично.
Як не слід тримати келихи з вином (скриншот / РБК-Україна)
Крім цього, якщо тримати келих за скло, складніше розкрутити його, щоб забезпечити належну аерацію. Тож в цьому випадку вино не віддаватиме весь аромат.
За словами експерта, щоб розкрити смак вина якнайкраще, келих з напоєм потрібно тримати за ніжку, а не за основну частину. Втім, хоча другий варіант є неправильним, більшість українців обирають цей спосіб.
"Розумію, що дуже багато людей хоче взяти келих так, тому що так зручніше,"- зауважив Роман. Проте, на його думку, за деякий час, якщо тримати келих за ніжку, з'явиться відчуття балансу.
Як правильно тримати келихи з вином (скриншот / РБК-Україна)
Крім цього, так значно легше аерувати напій. Як зазначив Ремеєв, хоча це не обов'язкова процедура, це допоможе розкрити смак та аромат деякого вина.
Зазначимо, що винний експерт Роман Ремеєв раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповів, як обирати келихи для вина.
Який келих придбати для вина (скриншот / РБК-Україна)
Зокрема, він наголосив, що найкраще рішення - обирати "універсальні" ємності. Такі келишки достатньо великі, а за формою нагадують тюльпан.
А от келихи вигадливої форми на диво не ідеальні. Як пояснює експерт, такі келихи варто використовувати до певної категорії "складних" дорогих вин; якісне недороге вино може просто втратити аромат.
До речі, раніше ми писали про поради Романа Ремеєва щодо того, як пити шампанське, щоб не було похмілля.
Крім цього, розповідали поради винного сомельє, як вибрати смачне вино.