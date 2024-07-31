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Як правильно спати, якщо ви вирішили подрімати вдень

Фото: Коли треба та можна спати вдень (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Деякий сон може дати вам відпочити, в той час як інший лише призведе до роздратування та поганого стану. Лікарка розказала, що за правильних умов і правильних параметрів сон може принести безліч переваг для здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hartford Healthcare.

Чому спати вдень корисно

Денний відпочинок може дати вам багато плюсів.  Це може підвищити вашу пильність і покращити продуктивність і час реакції. Вони також можуть зменшити втому чи сонливість і покращити ваш настрій.

Дослідження, опубліковане минулого року в журналі Sleep Health, показало, що недовгий сон вдень може корелювати зі збільшенням об’єму мозку. Наші мізки, як правило, зменшуються з віком, але було виявлено, що мізки тих, хто зазвичай спить, достатньо великі, щоб компенсувати старіння до 6,5 років.

Доведено також, що короткий відпочинок вдень стимулює творчі здібності, покращує виховання та підвищує радість.

Як правильно спати вдень

Зробіть сон вдень недовгим, не більше 20 хвилин. Якщо ви зробите його довшим - можуть бути проблеми із засинанням вночі.

За даними Американської асоціації сну, 15-30-хвилинний сон вдень може дати додатковий заряд енергії протягом дня, але не замінить будь-який нічний сон. Дорослі повинні спати приблизно в один і той же час щодня і ніколи не довше 30 хвилин.

Спіть на дивані, а не на ліжку

Хоча ваше ліжко здається очевидним вибором для перепочинку, експерти застерігають, щоб вам не було занадто затишно під ковдрою, пропонуючи замість цього вибрати диван.

Таким чином ви будете достатньо розслаблені, щоб виспатися 20 хвилин, але не настільки розслаблені, щоб переспати.

Виберіть правильний час доби для сну

Краще за все спати після 13:00 до 15:00. У другій половині дня ваше тіло відчуває природний циркадний спад або падіння рівня енергії, що робить цей час ідеальним для дрімоти. Не спіть пізно вдень або рано ввечері, оскільки це може поставити під загрозу вашу здатність якісно відпочити вночі.

 

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