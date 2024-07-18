Дитина та гаджети: 6 простих способів скоротити час з планшетами та телевізорами

Час біля екранів гаджетів у дітей - це найбільший головний біль у багатьох батьків. Кожна сім'я обирає різні способи, які допомагають відірвати дитину від планшету, телевізора або комп'ютера. А зараз в Україні є й інша проблема - діти вередують, бо хочуть дивитися мультфільми або погратися, але є проблеми зі світлом і всі гаджети швидко розряджаються.

Як скоротити час дитини біля екранів гаджетів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на поради популярної блогерки Азки для Huffington Post.

Розставте пріоритети для гри

Для цього варто зменшити безлад іграшок і обрати для дитини тільки ті, що відповідають її віковій категорії. Спробуйте також систему чергування іграшок, щоб побачити, чи оптимізує це гру для вашої дитини.

"Коли ви покладаєтеся на гру та розвиваєте ці навички, вам доведеться менше покладатися на час перед екраном, і діти з меншою імовірністю оберуть гру, якщо у них є можливість використовувати екрани", - радить блогерка.

Встановіть чіткий час та дотримуйтеся його

Азка каже, що замість того, щоб вдаватися до екранів кілька разів протягом дня, виберіть час, який підходить вашій родині, і дозвольте це лише в цей час.

"Це дозволяє вам використовувати екрани проактивно, а не реактивно", - пояснює вона.

Зробіть екранний час значним

Якщо вашій дитині менш як 3 роки, рекомендується спільне споглядання щось на екранах, щоб зробити цей досвід більш значущим і навчальним.

"Це може бути так само просто, як поговорити з ними про те, що вони бачать на екрані під час або після, щоб зрозуміти, що вони дивилися", - каже блогерка.

Обирайте шоу з низькою стимуляцією

Коли ви обираєте шоу з низьким рівнем стимуляції, ви обираєте більш якісний екранний час. Ви даєте своїй дитині шанс зрозуміти, що відбувається, стежити за сюжетом і вчитися з нього.

Беріть з собою щось для дитини без екранів

Коли ви йдете на прогулянку з дитиною, у гості, на свято - беріть щось з собою для малюка, але без екранів. Це дозволить вам зайняти дитину, коли ви вечеряєте або спілкуєтеся з іншими дорослими.

Це не означає, що ви повинні витягти гру, як тільки сідаєте їсти. Дайте можливість зайнятися собою, знайти собі розвагу. А коли відчуєте, що потрібна допомога - запропонуйте заняття.

Шукайте способи розваги без екранів

За словами Азки, виховання дітей буває нелегкою працею, і інколи здається, що це дуже важко. Але варто мати напоготові деякі заняття, коли ви відчуєте себе особливо втомленими - мати запас іграшок саме для таких моментів.

"І недооцінюйте природу. Подих свіжим повітрям і рух можуть покращити настрій кожного і навіть змінити ваш день", - радить вона.