Як правильно провітрювати взимку теплицю, щоб не нашкодити рослинам

Чому провітрювання взимку важливе

У зимовий період теплиці часто стають замкненими просторами зі стабільною температурою. Проте висока вологість, що утворюється через полив і дихання рослин, може спричиняти появу грибкових захворювань.

Провітрювання допомагає знизити рівень вологості та забезпечити доступ свіжого повітря, необхідного для фотосинтезу. Водночас холодне повітря зовні може нашкодити рослинам, якщо провітрювання проводиться неправильно.

Тому важливо підтримувати баланс між циркуляцією повітря та збереженням стабільного мікроклімату. Під час провітрювання головне завдання - уникнути різких перепадів температури.

Як уникнути переохолодження рослин

Переохолодження - одна з головних загроз для рослин під час зимового провітрювання. Щоб уникнути цього, рекомендується провітрювати теплицю лише в найтепліший час дня, зазвичай у полудень. Варто відкривати не всі вікна чи двері, а лише з одного боку, щоб уникнути сильного протягу.

Якщо зовнішня температура дуже низька, обмежте тривалість провітрювання до 5-10 хвилин. Також корисно використовувати термометр для контролю температури всередині теплиці під час вентиляції. Повільне і поступове охолодження краще вплине на рослини, ніж різке надходження холодного повітря.

Контроль рівня вологості

Занадто висока вологість у теплиці може призвести до утворення конденсату, який стимулює розвиток грибків і плісняви. Провітрювання дозволяє вивести зайву вологу, але важливо не пересушити повітря.

Використовуйте вологомір для контролю рівня вологості: оптимальний показник для більшості рослин узимку становить 60-70%. Якщо провітрювання недостатньо, можна використовувати осушувачі повітря або абсорбенти.

Для покращення вентиляції в теплиці також можна встановити вентиляційні отвори в різних частинах конструкції. Важливо враховувати, що різкі зміни вологості також можуть стресувати рослини.

Без провітрювання теплиці рослини не будуть здоровими (фото: Freepik.com)

Поради для різних типів теплиць

Тип теплиці визначає особливості її провітрювання.

У полікарбонатних теплицях тепло зберігається краще, тому провітрювання можна проводити короткочасно, але частіше. У теплицях із плівковим покриттям слід бути обережнішими, адже вони швидше втрачають тепло.

Якщо теплиця має автоматичні вентиляційні системи, їх необхідно правильно налаштувати, щоб вони спрацьовували лише при перевищенні заданих параметрів вологості та температури.

У теплицях із ручним провітрюванням слід дотримуватись регулярності, навіть у похмурі дні. Не забувайте також ізолювати місця з можливими щілинами, щоб уникнути втрати тепла.

Оптимальна частота провітрювання

Важливо визначити, як часто слід провітрювати теплицю. У зимові місяці достатньо проводити вентиляцію один-два рази на день залежно від погодних умов.

У сонячні дні провітрювати можна частіше, адже сонце нагріває повітря всередині теплиці. У похмурі дні краще обмежитися мінімальним провітрюванням, щоб зберегти тепло.

Якщо всередині теплиці працює обігрівач, слід коригувати графік провітрювання, щоб уникнути зайвих витрат енергії. Головне - не допускати застою повітря, який може створити несприятливе середовище для рослин.