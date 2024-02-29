Забудьте про них назавжди. Шкідливі звички, які можуть "вбити" ваш ноутбук тільки так

Сучасний світ став дуже технологічним, комп'ютери та гаджети стали невід'ємною частиною нас. Ведучи звичний спосіб життя за рутинним користуванням наших гаджетів, ми можемо навіть не підозрювати, що деякі наші дії можуть дуже згубно впливати на наші пристрої.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про шкідливі звички з ноутбуком, які можуть остаточно добити його.

Ставити пристрій на ковдри та м'які меблі

Ноутбуки виділяють багато тепла, а невеликі розміри не дозволяють оснастити їх такими ж ефективними охолоджуючими системами, як у десктопних комп'ютерів. Тому навіть не дуже потужні лептопи можуть швидко нагріватися.

Коли ноутбук стоїть на твердій поверхні, наприклад на столі, його вентиляційні отвори на днищі та з боків відкриті та вільно пропускають потоки повітря.

Але коли ви берете з собою працюючий лептоп в ліжко або ставите його на диван, м'які ковдри або подушки здатні легко заблокувати решітки, що в результаті призведе до перегріву. Не кажучи вже про те, що на ліжку або на дивані ноутбук збиратиме більше пилу та ворсу, ніж на столі.

Спати в обіймах з лептопом теж не рекомендується. Може вийти так, що ви дивилися цікавий серіал усю ніч, задрімали, а вранці виявили, що розчавили ноутбук. Тому або відмовтеся від перегляду фільмів у ліжку, або придбайте спеціальну підставку.

Ставити пристрій на покривала та інші поверхні може негативно вплинути на роботу пристрою (фото: Freepik)

Перегрівати ноутбук

Уникайте розміщення вашого ноутбука в занадто теплих місцях - наприклад, під прямим сонячним промінням на підвіконні, в салоні автомобіля, а також поряд з лампами розжарювання та обігрівачами.

По-перше, це може призвести до перегріву компонентів ноутбука та його виходу з ладу. По-друге, надмірно висока температура може навіть спричинити плавлення пластикових елементів пристрою.

Сильно трясти пристрій

Уникайте розмахування ноутбуком, коли переносите його, або трясіння в момент емоційного хвилювання, щоб уникнути пошкодження жорсткого диска. Твердотільні накопичувачі (SSD) зазвичай стійкі до сильних коливань, тоді як механічні жорсткі диски (HDD) більш вразливі.

Для збереження даних намагайтеся переміщати ноутбук обережно та уникайте сильних трясок увімкненого стану. Також важливо вибирати відповідну сумку для перенесення та віддавати перевагу якісним чохлам, щоб забезпечити надійну фіксацію та захист від ударів при використанні транспорту.

Ігнорувати необхідність обслуговування

У певний момент будь-який ноутбук починає працювати з перевантаженими вентиляторами навіть при незначному навантаженні та виробляти звуки, що нагадують рев реактивного двигуна. Ці "крики про допомогу" вказують на необхідність провести очищення внутрішніх компонентів ноутбука від пилу та інших відкладень.

Якщо ви ігнорували цю процедуру протягом багатьох років, в системі охолодження, напевно, накопичилося безліч забруднень.

Якщо ваш ноутбук перебуває під гарантією, рекомендується передати його на професійне чищення до сервісного центру. В іншому випадку ви можете спробувати провести обслуговування самостійно.

Не ігноруйте обслуговування вашого ноутбука (фото: Freepik)

Рідко прибиратися в кімнаті

Люди, які нехтують прибиранням своєї кімнати, навіть коли там клубками катається пилюка, стикаються з тим, що їх техніка частіше перегрівається і виходить з ладу. Це правило стосується не тільки ноутбуків, але й настільних комп'ютерів.

Однак ноутбуки більш уразливі до пилу, оскільки, як згадано раніше, їх системи охолодження менш ефективні порівняно з комп'ютерами. Регулярне прибирання хоча б раз на тиждень, а також протирання пилу зі столу з ноутбуком значно подовжить термін його служби.

Піднімати ноутбук за дисплей

Багато хто, коли вирішує пересунути відкритий ноутбук з місця на місце, піднімає його за кришку. Так не варто робити. По-перше, це може призвести до пошкодження петель, які з'єднують верхню та нижню частини ноутбука. По-друге, при піднятті за кришку ви чините тиск на матрицю, що може призвести до несправності екрана.

Закривати кришку з ляскітом

У кіно ми часто бачимо, як хакери, успішно завершивши зламування секретного об'єкта, ефектно закривають кришку свого ноутбука. Це виглядає стильно, однак у реальному житті необережне закриття кришки може призвести до пошкодження петель або навіть розбиття екрану.

Особливо небезпечно закривати кришку не дивлячись, якщо на клавіатурі залишені навушники - це може призвести до пошкодження екрана та гарнітури.

Відкривати кришку за один край

Піднімати кришку ноутбука за один кут - це шкідлива звичка, яка з часом може призвести до поломки петель. Ці деталі спроектовані так, щоб рівномірно розподіляти навантаження з обох боків. Тому, щоб зберегти екран у робочому стані на тривалий термін, рекомендується піднімати кришку обома руками та рівномірно.

Тримати пристрій однією рукою

Коли ви утримуєте закритий ноутбук однією рукою, захоплюючи його зверху та знизу пальцями, ви чините зайвий тиск на корпус та матрицю. Користувачі, які використовують такий метод, часто дивуються, чому на екрані з'являється темна пляма в місці тиску.

Більше того, коли ви тримаєте відкритий ноутбук за один кут, під вагою пристрою може тріскати пластик корпусу. Також існує ризик пошкодити дисковод, якщо він є у вашому пристрої. І, звичайно, існує можливість випадкового падіння ноутбука. Щоб уникнути цих неприємних ситуацій, рекомендується тримати комп'ютер двома руками знизу.

Пити напої поблизу

Найпоширеніша сцена: багато людей вживають каву (або інші напої) під час роботи за ноутбуком. Проте слід утримуватися від цього. Одна з найчастіших причин несправностей у техніці - потрапляння всередину рідин.

Тому намагайтеся тримати склянки з кавою, соками та газованими напоями подалі від ноутбука.

При попаданні вологи на лептоп є шанс, що він залишиться робочим. Однак напої із вмістом цукру практично напевно викличуть забруднення та окислення компонентів пристрою, і відновлювати його доведеться за допомогою ремонту, який може бути досить дорогим.

Вміст цукру в напоях може спричинити окислення компонентів ноутбука (фото: Freepik)

Крутити шнур живлення

Іноді кабелі живлення можуть виходити з ладу, проте продовжувати передавати заряд у певному положенні. Замість того щоб замінити їх на нові, недбайливі власники ноутбуків воліють при кожному підключенні пристрою до мережі електроживлення обертати штекер у роз'ємі доти, доки він не займе "робоче" становище.

Ця маніпуляція не тільки займає додатковий час, але й становить небезпеку для ноутбука. Зрештою, ви можете механічно пошкодити роз'єм живлення, або несправний шнур може викликати коротке замикання. Якщо кабель не працює, краще придбати новий.

Їсти над клавіатурою

Ноутбукам можуть завдати шкоди не лише напоям, але й їжею. Коли ви насолоджуєтеся чимось смачним, поїдаючи при цьому закуску над лептопом, крихти можуть потрапляти на клавіатуру і внутрішні компоненти. Це може знизити ефективність системи охолодження або завдати шкоди механічним частинам, особливо якщо шматочки їжі потрапляють у пристрій у невдалий момент.

Крихітки від їжі можуть забити внутрішні компоненти ноутбука (фото: Freepik)

Кидати ноутбук

Ще одна шкідлива звичка, яку часто демонструють у фільмах - це момент, коли головний герой закінчує роботу з комп'ютером, рішуче закриває кришку і недбало кидає ноутбук на стіл або ліжко.

Такі кидки та зіткнення можуть пошкодити як корпус пристрою, так і його начинки. Саме тому важливо уникати грубого поводження з ноутбуком та не допускати таких дій з боку дітей.

Нагадаємо, що ноутбук не є спортивним снарядом, попри думки деяких людей. Наприклад, Метт Наннері встановив світовий рекорд із метання ноутбука, кинувши його на відстань 24,48 метра. Однак він, мабуть, мало дбав про збереження самого пристрою.

Розряджати батарею до нуля

В інтернеті гуляє багато міфів про те, як продовжити термін служби акумуляторів різних девайсів. Найпоширеніший з них звучить так: ви повинні періодично розряджати батарею пристрою до нуля, а потім знову заряджати її.

Це було слушно для старих акумуляторів. Але сучасні літій-іонні батареї не схильні до перезаряду, і у них немає проблем, пов'язаних з профілями заряду. А ось садити акумулятор до нуля шкідливо, тому підключайте ноутбук до мережі як мінімум при 20 відсотках заряду.

Розряджання ноутбука до нуля може загробити батарею (фото: Freepik)