Як правильно позувати на фото: прості трюки від фотографів

Фотографування - це мистецтво зображувати себе для вічності. Але чомусь багато наших фото - навіть зроблених на дорогу фототехніку та у виконанні професіоналів - виглядають не ідеально. Які існують таємні трюки, щоб додати у кожне фото максимум краси та грації?

РБК-Україна (проект Styler) зібрало поради від професійних фотографів, які розкривають як треба поводитися у вдалому кадрі.

Усміхайтеся природно

Замість того, щоб вдавати широку неприродну усмішку, подумайте про щось, що робить вас щасливим або смішить.

Якщо нервуєте, закрийте очі і зробіть глибокий вдих. Коли будете готові, відкрийте очі. Ви відчуєте себе спокійніше і будете усміхатися природніше.

Окрім глибоких вдихів, можна сконцентруватися на м'язах обличчя та щелепи. Потратьте кілька секунд, щоб свідомо їх розслабити. Перестаньте притискати язик до піднебіння. Це зніме напругу і природна усмішка з’явиться сама по собі.

Легко поверніться в бік

Багато знаменитостей використовують для фото позу напівоберту до камери. Секрет полягає в тому, що завдяки природним тіням і падаючому збоку світлу обличчя та фігура стають візуально тоншими.

Легкий поворот тіла може візуально зменшити талію. Щоб створити ефект стрункості, трохи поверніться в бік і відведіть стегна від камери, це зробить талію тоншою і підкреслить вигини стегон.

Поза напівоберту універсальна і підходить для різних типів зйомки, її можна використовувати для портретів, фешн-зйомок, ділових і лайфстайл фото (фото: Freepik.com)

Не ставте ноги на одну лінію

Важливу роль відіграє правильне розташування ніг на фото. Використовуйте кілька прийомів, які підкреслять найкращі риси і додадуть динаміки знімку:

Перенесіть вагу на одну ногу, а другу трохи відведіть убік, торкаючись землі носком.

Виставте одну ногу вперед і плавно зігніть її в коліні.

Спробуйте прийняти позу з схрещеними ногами. Тіло при цьому має бути максимально розслаблене, а ноги поставте на носок.

Якщо в кадрі є додаткові об'єкти, наприклад, невисока тумба чи сходинки, можна оперти на них одну ногу.

Зверніть увагу, що під час фотографування стоячи корпус краще нахилити трохи вперед. Так фігура виглядатиме стрункіше і витонченіше.

Використовуйте реквізит

Реквізит допоможе розбавити кадр. Його вибір буде залежати від локації та сюжету зйомки.

Незалежно від того, в якому типі зйомки ви берете участь, використовуйте додаткові предмети з обережністю, щоб не створити ефект перевантаження кадру.

Додаткові предмети також можуть допомогти розв'язати проблему з тим, куди поставити руки під час зйомки. Наприклад, якщо це чашка, уявіть, що п’єте з неї , а книга - пролистайте кілька сторінок з інтересом.

Практикуйте правильну позу

Правильна постава візуально робить фігуру на фото більш стрункою і підтягнутою, в той час, як сутулість може створити враження невпевненості і підкреслити недоліки.

Правильна постава полягає не лише в умінні тримати спину прямо. Це цілісний підхід, що передбачає свідоме управління кожною частиною тіла - від положення ніг до напруження м'язів живота, положення плечей і рук, напрямку погляду та виразу обличчя.

Експерти зазначають, що людський мозок надзвичайно чутливий до візуальних сигналів, які несе постава (фото: Freepik.com)

Рухайтеся в кадрі

Статичні пози в кадрі можуть створювати ефект зажатості. Невеликий рух може оживити фотографію.

Рухайтеся в кадрі: грайте з волоссям, обережно поверніть голову з боку в бік, смійтеся, ходіть, кружляйте, щоб отримати природні і живі пози на фото. Замість того щоб концентруватися на тому, як виглядати певним чином, розслабтеся і трохи розважайтеся.

Рухаючись, ви даєте фотографу можливість зробити більше різноманітних знімків. Окрім того, в русі можна передати емоції та настрій, зробити знімок більш динамічним і виразним.