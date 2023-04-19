Ось як правильно потрібно позичати і брати гроші в борг, щоб не збідніти

Вважається, що якщо дати в борг у неправильний час, це може привести до безгрошів'я. Однак існують прикмети, при дотриманні яких можна спокійно проводити різні операції з грошима.

Коли можна та не можна давати у борг - читайте на Styler нижче .

Як правильно давати гроші в борг

Важливо пам'ятати, якщо ви позичаєте гроші, то потрібно брати їх лівою рукою. Як свідчить прикмета, тільки тоді віддавати позичене буде легко. Якщо брати правою рукою, то постійно будуть виникати проблеми з їх поверненням.

До того ж брати в борг бажано великими купюрами. Вони символізують потужні потоки грошей.

Окрім того, паперові купюри слід передавати складеними навпіл.

Коли не можна давати гроші в борг

Для того, щоб не збідніти, необхідно знати, коли можна давати гроші в борг. Дотримуйтесь таких порад:

Після заходу сонця:

У неділю, середу і п'ятницю (у неділю завжди буває служба в церкві, середа і п'ятниця переважно - пісні дні);

На великі церковні свята;

Не позичати перед Новим роком. Необхідно до початку Нового року розрахуватися зі своїми боргами;

В повний місяць;

Не можна давати гроші на погашення попереднього боргу. Можна накликати на себе фінансові проблеми боржника.

Що не можна робити з грошима

Також існує низка прикмет пов'язаних з грошима. Що варто знати: