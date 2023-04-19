Вот как правильно нужно одалживать и брать деньги взаймы, чтобы не обеднеть
Считается, что если дать в долг в неправильное время, это может привести к безденежью. Однако существуют приметы, при соблюдении которых можно спокойно проводить разные операции с деньгами.
Когда можно и нельзя давать взаймы - читайте на Styler ниже.
Как правильно давать деньги взаймы
Важно помнить, если вы одалживаете деньги, то нужно брать их левой рукой. Как свидетельствует примета, только тогда отдавать одолженное будет легко. Если брать правой рукой, то будут возникать проблемы с их возвращением.
К тому же брать взаймы желательно большими купюрами. Они символизируют мощные потоки денег.
Кроме того, бумажные купюры следует передавать сложенными пополам.
Когда нельзя давать деньги взаймы
Для того чтобы не обеднеть, необходимо знать, когда можно давать деньги в долг. Соблюдайте следующие советы:
- После заката:
- В воскресенье, среду и пятницу (в воскресенье всегда бывает служба в церкви, среда и пятница преимущественно - постные дни);
- По большим церковным праздникам;
- Не одалживать перед Новым годом. Необходимо к началу Нового года рассчитаться по своим долгам;
- В полнолуние;
- Нельзя давать деньги на погашение предыдущего долга. Можно навлечь на себя финансовые проблемы должника.
Что нельзя делать с деньгами
Также существует ряд примет, связанных с деньгами. Что следует знать:
- Всегда забирайте сдачу, когда что-то покупаете, иначе в будущем вы столкнетесь с большими финансовыми потерями;
- Никогда не бросайте деньги на пол и не теряйте их. Таким образом вы привлечете к себе неудачу;
- Избавляйтесь от мятых, грязных и рваных банкнот. Поэтому в вашем кошельке все реже будут появляться новые купюры;
- Не собирайте в кошельке старые чеки от покупок. Так вы привлекаете излишние расходы;
- Не тратьте зарплату в день ее получения - так деньги начнут задерживаться дольше;
- Не выбрасывайте мусор вечером, иначе вас могут ограбить;
- Не оставляйте кошелек пустым - можете привлечь бедность.
Раньше мы называли простые привычки, которые помогут разбогатеть.
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