Як правильно підживлювати орхідею, щоб її не "вбити"

Як правильно вносити добрива і що зробити "до"

Як пише Telegram "Квіти і рослини", добриво для орхідей вносять тільки в період росту, тобто коли ви візуально визначили, що почало рости листя, коріння або квітконос рослини.

Не можна підживлювати орхідею протягом місяця після пересадки.

Не рекомендується підживлення хворих і ослаблених шкідниками або гниллю рослин.

Підживлювати орхідеї потрібно лише після поливу рослини.

У зимові місяці, а також влітку при температурі вище +24°С, рекомендується підживлювати орхідею один раз на місяць, а навесні та восени - один раз на два тижні (якщо рослина не перебуває у стані спокою).

Якщо ви ніколи не підживлювали орхідею - не починайте цього робити в момент активного цвітіння - це може спричинити скорочення терміну цвітіння.

На різних стадіях росту підживлення для орхідей повинне бути різним. Під час нарощення вегетативної зеленої маси необхідний азот, при закладці квітконосів - фосфор і калій.

Орхідеї треба правильно підживлювати (фото: pixabay)

Яке добриво обрати і як приготувати

Квітникарка з блогу "Світ орхідей" в TikTok рекомендує придбати "Витяжку з біогумусу". Поливати з таким добривом треба в період вегетації, тобто коли активно росте коріння і листя, до появи квітконосів.

Поливають з періодичністю: 2-3 рази з добривом, потім простою водою. Коли орхідеї квітнуть, поливати з добривом не треба.

Розчиніть у 4 літрах води 1 ковпачок (50 мл) добрива. Гарно перемішайте.

Поливати треба із "замочуванням". Залийте добриво у місткість трохи більшу за горщик з орхідеєю.

Поставте туди орхідею, щоб частина горщика, де коріння, занурилася у воду. Залиште на кілька годин, щоб орхідея "напилася".