Як правильно користуватися кондиціонером у спеку, щоб не захворіти: поради терапевта

Як не захворіти від кондиціонера

Якщо температура повітря вище ніж 28 градусів, тоді пора вмикати кондиціонер. Він охолодить приміщення, і вам буде значно легше. Але обов'язково стежте за тим, щоб не було великого перепаду температур. Якщо на вулиці 30 градусів, а в приміщенні 16-18, це стане стресом для організму.

Ви можете спочатку увімкнути кондиціонер, охолодити кімнату, а тоді увійти та вимкнути прилад.

"Важливо, щоб людина не перебувала під прямим потоком холодного повітря, оскільки існує ризик захворіти. Це може бути й застуда, і гострі респіраторні захворювання, і пневмонія. Влітку дуже часто зустрічаємо тих, хто після перебування під кондиціонером захворіли на пневмонію. Тому потрібно бути дуже обережними", - радить лікар.

Як рятуватися від аномальної спеки

Завісьте усі вікна шторами, особливо з сонячного боку.

Обов'язково провітрюйте кімнату вранці та у вечірні години.

Намагайтеся віддавати перевагу звичайній питній воді.

Дотримуйтесь нормального графіка харчування та виключіть жирну, гостру, солону та пряну їжу. Від алкоголю відмовтеся повністю.

Пийте зелений чай: він допомагає регулювати теплообмін.

Обмежте в спекотні дні приготування страв на плиті або в духовці.

Не забувайте про тварин: стежте, щоб у них було прохолодне місце та вода у мисці.

Приймайте прохолодний душ.

Як охолодити приміщення без кондиціонера

Тримайте штори та жалюзі закритими

Закриті жалюзі та штори протягом дня будуть перешкодою для небажаного тепла, що проникає в будинок через вікна. Найкраще це робити в проміжок між 11:00 та 15:00, тобто в найспекотніший час дня.

Тримайте вікна зачиненими

При відчиненні вікон тепле повітря проникає в будинок, внаслідок чого повітря в приміщенні також нагрівається.

Поставте рослини на підвіконня

Кімнатні рослини збільшують кількість водяної пари в навколишньому середовищі, охолоджуючи себе та будинок. Якщо ви шукаєте екологічно безпечний метод охолодження, вибирайте лілії та каучуконоси.