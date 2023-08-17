Як правильно користуватися кондиціонером у спеку, щоб не захворіти: поради терапевта

У шалену спеку без кондиціонера в приміщенні важко перебувати, працювати чи відпочивати. Але від протягу чи холодного повітря можна й захворіти. Як же й охолодитися, й з температурою чи кашлем не лежати?
Про це розповіла лікар-терапевт Ольга Матвієнко для Суспільного.
Якщо температура повітря вище ніж 28 градусів, тоді пора вмикати кондиціонер. Він охолодить приміщення, і вам буде значно легше. Але обов'язково стежте за тим, щоб не було великого перепаду температур. Якщо на вулиці 30 градусів, а в приміщенні 16-18, це стане стресом для організму.
Ви можете спочатку увімкнути кондиціонер, охолодити кімнату, а тоді увійти та вимкнути прилад.
"Важливо, щоб людина не перебувала під прямим потоком холодного повітря, оскільки існує ризик захворіти. Це може бути й застуда, і гострі респіраторні захворювання, і пневмонія. Влітку дуже часто зустрічаємо тих, хто після перебування під кондиціонером захворіли на пневмонію. Тому потрібно бути дуже обережними", - радить лікар.
Закриті жалюзі та штори протягом дня будуть перешкодою для небажаного тепла, що проникає в будинок через вікна. Найкраще це робити в проміжок між 11:00 та 15:00, тобто в найспекотніший час дня.
При відчиненні вікон тепле повітря проникає в будинок, внаслідок чого повітря в приміщенні також нагрівається.
Кімнатні рослини збільшують кількість водяної пари в навколишньому середовищі, охолоджуючи себе та будинок. Якщо ви шукаєте екологічно безпечний метод охолодження, вибирайте лілії та каучуконоси.
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