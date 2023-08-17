Как правильно пользоваться кондиционером в жару, чтобы не заболеть: советы терапевта

В безумную жару без кондиционера в помещении трудно находиться, работать или отдыхать. Но от сквозняка или холодного воздуха можно и заболеть. Как и охладиться, и с температурой или кашлем не лежать?
Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Матвиенко для Суспільного.
Если температура воздуха выше 28 градусов, то пора включать кондиционер. Он охладит помещение, и вам будет гораздо легче. Но обязательно следите за тем, чтобы не было большого перепада температур. Если на улице 30 градусов, а в помещении 16-18, это станет стрессом для организма.
Вы можете сначала включить кондиционер, охладить комнату, затем войти и выключить прибор.
"Важно, чтобы человек не находился под прямым потоком холодного воздуха, поскольку существует риск заболеть. Это может быть и простуда, и острые респираторные заболевания, и пневмония. Летом очень часто встречаем тех, кто после пребывания под кондиционером заболел пневмонией. Поэтому нужно быть очень осторожными", - советует врач.
Закрытые жалюзи и шторы в течение дня будут помехой для нежелательного тепла, проникающего в дом через окна. Лучше это делать в промежуток между 11:00 и 15:00, то есть в самое жаркое время дня.
При открывании окон теплый воздух проникает в дом, в результате чего воздух в помещении также нагревается.
Комнатные растения увеличивают количество водяных паров в окружающей среде, охлаждая себя и дом. Если вы ищете экологически безопасный способ охлаждения, выбирайте лилии и каучуконосы.
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