RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как правильно пользоваться кондиционером в жару, чтобы не заболеть: советы терапевта

Как не заболеть кондиционером (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В безумную жару без кондиционера в помещении трудно находиться, работать или отдыхать. Но от сквозняка или холодного воздуха можно и заболеть. Как и охладиться, и с температурой или кашлем не лежать?

Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Матвиенко для Суспільного.

Как не заболеть от кондиционера

Если температура воздуха выше 28 градусов, то пора включать кондиционер. Он охладит помещение, и вам будет гораздо легче. Но обязательно следите за тем, чтобы не было большого перепада температур. Если на улице 30 градусов, а в помещении 16-18, это станет стрессом для организма.

Вы можете сначала включить кондиционер, охладить комнату, затем войти и выключить прибор.

"Важно, чтобы человек не находился под прямым потоком холодного воздуха, поскольку существует риск заболеть. Это может быть и простуда, и острые респираторные заболевания, и пневмония. Летом очень часто встречаем тех, кто после пребывания под кондиционером заболел пневмонией. Поэтому нужно быть очень осторожными", - советует врач.

Как спасаться от аномальной жары

  • Занавесьте все окна шторами, особенно с солнечной стороны.
  • Обязательно проветривайте комнату утром и вечером.
  • Старайтесь отдавать предпочтение обычной воде.
  • Соблюдайте нормальный график питания и исключите жирную, острую, соленую и пряную пищу. От алкоголя откажитесь полностью.
  • Пейте зеленый чай: он помогает регулировать теплообмен.
  • Ограничьте в жаркие дни приготовление блюд на плите или в духовке.
  • Не забывайте о животных: следите, чтобы у них было прохладное место и вода в миске.
  • Принимайте прохладный душ.

Как охладить помещение без кондиционера

  • Держите шторы и жалюзи закрытыми

Закрытые жалюзи и шторы в течение дня будут помехой для нежелательного тепла, проникающего в дом через окна. Лучше это делать в промежуток между 11:00 и 15:00, то есть в самое жаркое время дня.

  • Держите окна закрытыми

При открывании окон теплый воздух проникает в дом, в результате чего воздух в помещении также нагревается.

  • Поставьте растения на подоконник

Комнатные растения увеличивают количество водяных паров в окружающей среде, охлаждая себя и дом. Если вы ищете экологически безопасный способ охлаждения, выбирайте лилии и каучуконосы.

Раньше мы рассказывали, как пользоваться кондиционером, чтобы не платить вдвое больше за свет.

А еще мы писали о том, какой будет погода в сентябре 2023 в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украинепоради