Як правильно хвалити дитину, щоб не зашкодити її самооцінці: поради МОЗ

Будьте щирими

Батькам радять вживати не лише слово "молодець", але й пояснювати, що саме дитині вдалося. Тоді вона буде розуміти, чому отримує позитивну оцінку та сприйматиме це як конструктивну критику.

Замість "Молодець, красиво" краще сказати: "Як ти чудово це намалював. Дерева немов справжні".

Уникайте "але"

Хвалячи дитину, не знецінюйте її досягнення, інакше від того, що ви сказали раніше, не буде жодного сенсу.

Замість "Ти такий молодець, зібрав іграшки, але міг би й швидше" скажіть "Вау, ти зібрав іграшки зі швидкістю супергероя! Ще б на кілька секунд швидше, і був би світовий рекорд".

Оцінюйте зусилля дитини

Для дорослих зазвичай важливий результат, а для дітей більше значення має процес і зусилля. Хвалячи, як дитина старалася, а не що зробила, ви навчите її цінувати свою роботу й зусилля.

Наприклад, коли дитина отримала 12 балів за реферат замість "Ти у нас геній" краще сказати: "Ти так старанно готувався й знайшов багато цікавих фактів. Чи складно тобі було виступати перед аудиторією?"

Не порівнюйте з іншими дітьми

Не варто порівнювати дитину з кимось, навіть якщо прагнете сказати, що вона найкраща.

Замість "Ти найкраще за всіх пишеш твори" краще сказати: "Ти так точно підібрав слова, що усе написане немов чується і ввижається насправді! Так пишуть справжні письменники".

Не давайте дитині оцінку

Звертайте увагу та оцінюйте саме її вчинки, а не характер чи зовнішність. Замість "Хороший хлопчик, прибрав за собою посуд" скажіть: "Дай пʼять! Ти сам прибрав посуд. Чудово впорався, усі тарілки - цілі. Пишаюсь тобою".

Пам'ятайте найголовніший закон виховання: саме підтримка стає внутрішньою силою, а похвала - це лише тимчасовий ефект.