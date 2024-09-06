Як правильно хрестити дитину? Зверніть увагу на важливі прикмети

Значення обряду

Хрещення немовлят - це важливий і радісний обряд для всієї родини. Після обряду хрещення рідні батьки та хрещені стають кумами.

Українці вірять, що хрещення захищає дитину від злих сил та очищає її від первородного гріха. Відповідно до стародавніх вірувань, мати є посередником між світом живих і мертвих. Невдовзі після народження дитини їй надягали оберіг, який захищав її від злих духів протягом сорока днів. Тільки потім проводили хрестини, після яких у дитини з'являвся свій власний Ангел-охоронець.

Окрім цього, хрещені батьки беруть на себе обов'язок допомагати дитині в духовному розвитку, знайомити її з релігією і бути підтримкою, якщо раптом вона втратить рідних батьків.

Що треба зробити перед ритуалом

Хрещення дитини - це важливе свято, яке супроводжується безліччю прикмет і вірувань, що досі мають велике значення в українській традиції. На що звернути увагу перед хрещенням:

Хрестик. Краще купити хрестик в церкві. Там він буде посвячений за всіма правилами, а священник допоможе вибрати відповідний розмір. Найкраще обрати срібний натільний хрестик.

Краще купити хрестик в церкві. Там він буде посвячений за всіма правилами, а священник допоможе вибрати відповідний розмір. Найкраще обрати срібний натільний хрестик. Крижма та ікона. Перед хрещенням потрібно придбати крижму та ікону святого, іменем якого названа дитина. Ці предмети також слід освятити заздалегідь.

Перед хрещенням потрібно придбати крижму та ікону святого, іменем якого названа дитина. Ці предмети також слід освятити заздалегідь. Пожертвування. Рекомендується зробити пожертвування на розвиток церкви, де буде проводитися обряд хрещення.

Забобони та прикмети під час хрещення

Під час хрещення важливо звертати увагу на поведінку дитини, адже вона може нести певні знаки або символи. Ось кілька традиційних вірувань:

Неспокійна поведінка. Якщо дитина поводиться неспокійно під час хрещення, це може вважатися поганим знаком, що віщує швидку смерть. Це повір'я поширене на Київщині.

Якщо дитина поводиться неспокійно під час хрещення, це може вважатися поганим знаком, що віщує швидку смерть. Це повір'я поширене на Київщині. Чхання. На Гуцульщині чхання дитини під час обряду вважалося недобрим знаком. Але у східній Україні чхання або плач дитини, навпаки, віщували міцне здоров’я і довге життя.

На Гуцульщині чхання дитини під час обряду вважалося недобрим знаком. Але у східній Україні чхання або плач дитини, навпаки, віщували міцне здоров’я і довге життя. Позіхання. Якщо дитина позіхає під час хрещення, це могло означати, що вона буде брехливою, згідно з віруваннями Гуцульщини.

Якщо дитина позіхає під час хрещення, це могло означати, що вона буде брехливою, згідно з віруваннями Гуцульщини. Спокійна поведінка. Дитина, яка поводиться спокійно під час обряду, вважалася знаком спокійного і доброго характеру.

Дитина, яка поводиться спокійно під час обряду, вважалася знаком спокійного і доброго характеру. Свічки. Яскраве горіння свічок, що тримаються до кінця обряду, символізує міцне здоров’я для дитини. Якщо ж свічки гаснуть раніше, це може бути поганим знаком і викликати занепокоєння щодо здоров’я дитини.

Не менш важливим є вибір християнського імені для немовляти. Ім’я повинно бути пов’язане з ангелом-охоронцем, який стане захисником дитини. Правильний вибір імені має велике значення, адже він вплине на життя дитини, забезпечуючи їй щасливу і легку долю.

Прикмети після хрещення

Після хрещення є кілька традицій, які допомагають захистити дитину і принести їй щастя. Коли повертаються додому, хрещені батьки намагаються уникати зустрічі з недоброзичливими людьми. Дома запалюють свічку, а хрещена мати перерубує волосок дитини срібною монетою для щасливого життя і здоров’я.

Миро, яким помазали дитину, не змивають протягом доби. Дитину не купають вночі. Якщо ж купають, водою з миром умивають молоду дівчину, що символізує швидкий і щасливий шлюб. Немовля обносять навколо святкового столу, що приносить достаток і щасливе життя. Після обряду батьки організовують святкову трапезу з родичами і друзями.