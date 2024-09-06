Як правильно хрестити дитину? Зверніть увагу на важливі прикмети

Хрещення дитини - це важливий обряд, що має велике значення для вірян. Правильне проведення цього ритуалу забезпечує не лише духовний захист для малюка, також він приносить удачу та щастя в сім'ю.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список прикмет і правил, як правильно хрестити дитину та на що звернути увагу під час проведення ритуалу.
Хрещення немовлят - це важливий і радісний обряд для всієї родини. Після обряду хрещення рідні батьки та хрещені стають кумами.
Українці вірять, що хрещення захищає дитину від злих сил та очищає її від первородного гріха. Відповідно до стародавніх вірувань, мати є посередником між світом живих і мертвих. Невдовзі після народження дитини їй надягали оберіг, який захищав її від злих духів протягом сорока днів. Тільки потім проводили хрестини, після яких у дитини з'являвся свій власний Ангел-охоронець.
Окрім цього, хрещені батьки беруть на себе обов'язок допомагати дитині в духовному розвитку, знайомити її з релігією і бути підтримкою, якщо раптом вона втратить рідних батьків.
Хрещення дитини - це важливе свято, яке супроводжується безліччю прикмет і вірувань, що досі мають велике значення в українській традиції. На що звернути увагу перед хрещенням:
Під час хрещення важливо звертати увагу на поведінку дитини, адже вона може нести певні знаки або символи. Ось кілька традиційних вірувань:
Не менш важливим є вибір християнського імені для немовляти. Ім’я повинно бути пов’язане з ангелом-охоронцем, який стане захисником дитини. Правильний вибір імені має велике значення, адже він вплине на життя дитини, забезпечуючи їй щасливу і легку долю.
Після хрещення є кілька традицій, які допомагають захистити дитину і принести їй щастя. Коли повертаються додому, хрещені батьки намагаються уникати зустрічі з недоброзичливими людьми. Дома запалюють свічку, а хрещена мати перерубує волосок дитини срібною монетою для щасливого життя і здоров’я.
Миро, яким помазали дитину, не змивають протягом доби. Дитину не купають вночі. Якщо ж купають, водою з миром умивають молоду дівчину, що символізує швидкий і щасливий шлюб. Немовля обносять навколо святкового столу, що приносить достаток і щасливе життя. Після обряду батьки організовують святкову трапезу з родичами і друзями.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт "Вже-вже", Fancy Notions.