Як правильно доглядати за речами з деніму

Прання

Перед пранням виверніть джинси навиворіт, це допоможе зберегти їх від білих смуг та потертості та збереже колір речі.

Жорсткі чистильні засоби можуть пошкодити тканину деніму, тому вибирайте м'які засоби для прання та для відповідного кольору речі.

Прання в холодній воді та на делікатному режимі допоможе зберегти форму вашого джинсового одягу та застереже річ від зміни у розмірі. Не рекомендується прати речі з деніму з іншими тканинами, бо це може нашкодити.

Іноді при пранні деніму виділяється фарба, яка може зіпсувати інші речі, особливо при першому або другому пранні. Це стосується і кольорового деніму, який так само час від часу фарбує воду при пранні, будьте обережними, та памʼятайте про це.

Речі з деніму можна прати не так часто, як трикотаж та бавовну, це стосуються джинс, курток та сорочок вільного крою, які можна прати за необхідністю, що дозволяє проявити повагу до природи нашої планети та подовжити строк служби деніму.

Як доглядати за джинсовими речами (фото: Freepik)

Зберігайте джинси правильно

Раджу зберігати джинси та корсети на полицях, або в шухляді таким методом, щоб можна буду легко зрозуміти яка це саме річ, орієнтуючись на фурнітуру та відмінності. А сорочки, куртки та комбінезони на плечиках, так річ буде без заломів та додаткових складок.

Перевіряйте ярлики

Багато виробників надають інструкції щодо догляду за їхнім денімом. Важливо дотримуватися їх порад та прислуховуватись до рекомендацій виробника, які можна знайти на етикетці речі.

Тканина з денім буває різної щільності та складу, тому іноді рекомендації відрізняються відповідно до вимог самої тканини.

Користуючись цими порадами ви сміливо можете обирати денім будь-якого кольору і насолоджуватись їх чудовим виглядом під час тривалої служби своїх улюблених речей.