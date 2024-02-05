RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как правильно ухаживать за вещами из денима

Как ухаживать за джинсовыми вещами (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Вещи из денима очень популярны среди женщин, ведь это можно считать классикой. Их можно хорошо стилизовать с разными вещами.

А о том, как правильно ухаживать за вещами деним, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Карманный стилист"

Стирка

Перед стиркой выверните джинсы наизнанку, это поможет сохранить их от белых полос и потертости и сохранит цвет вещи.

Жесткие чистящие средства могут повредить ткань денима, поэтому выбирайте мягкие средства для стирки и соответствующего цвета вещи.

Стирка в холодной воде и деликатном режиме поможет сохранить форму вашей джинсовой одежды и предохранит вещь от изменения в размере. Не рекомендуется стирать вещи из денима с другими тканями, потому что это может навредить.

Иногда при стирке денима выделяется краска, которая может испортить другие вещи, особенно при первой или второй стирке. Это касается и цветного денима, который также время от времени окрашивает воду при стирке, будьте осторожны, и помните об этом.

Вещи из денима можно стирать не так часто, как трикотаж и хлопок, это касаются джинс, курток и рубашек свободного кроя, которые можно стирать по необходимости, что позволяет проявить уважение к природе нашей планеты и продлить срок службы денима.

Как ухаживать за джинсовыми вещами (фото: Freepik)

Храните джинсы правильно

Советую хранить джинсы и корсеты на полках, или в ящике таким методом, чтобы можно будет легко понять какая это вещь, ориентируясь на фурнитуру и отличия. А рубашки, куртки и комбинезоны на плечиках, так дело будет без заломов и дополнительных складок.

Проверяйте ярлыки

Многие производители предоставляют инструкции по уходу за их денимом. Важно следовать их советам и прислушиваться к рекомендациям производителя, которые можно найти на этикетке вещи.

Ткань с деним бывает разной плотности и состава, поэтому иногда рекомендации отличаются в соответствии с требованиями самой ткани.

Пользуясь этими советами, вы смело можете выбирать деним любого цвета и наслаждаться их прекрасным видом во время длительной службы своих любимых вещей.

Читайте РБК-Украина в Google News
трендигардероб