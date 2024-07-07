Як правильно чистити вуха, щоб не зашкодити собі та позбутися сірки

Що важливо знати

Гарна гігієна вух допомагає запобігти інфекціям, закупорці вушної сірки та проблемам зі слухом. Вуха, як чутливі органи, потребують делікатного догляду, щоб підтримувати їх оптимальне здоров’я та функціонування.

Як правильно мити вуха?

Щоб почистити вуха, почніть з обережного очищення їх під душем з милом і водою. Потім ретельно висушіть зовнішню частину вух серветкою або ватним диском.

Безпечні способи чищення вух

Отже, як правильно і безпечно чистити вуха? Ось кілька порад:

М’яка волога тканина: просто використовуйте м’яку вологу тканину, щоб очистити зовнішню частину вуха. Це дозволяє уникнути будь-якого ризику пошкодження слухового проходу.

Очисник для вух: цей традиційний інструмент, який використовується в Китаї та Японії, дозволяє видалити вушну сірку, не проштовхуючи її далі в канал.

Чистячі спреї: якщо у вас значно накопичилася вушна сірка, такий спрей, як Audispray cleaner, може допомогти вимити вушну сірку.

Помилки, яких слід уникати

Є методи, яких категорично слід уникати, оскільки вони можуть бути небезпечними:

Вушні свічки: окрім ризику опіків, вони можуть спричинити опіки зовнішнього слухового проходу та навіть пробити барабанну перетинку.

Гострі предмети: це здається очевидним, але дуже важливо ніколи не вставляти гострі предмети у вуха. Ризик порізів і перфорації барабанної перетинки реальний.

Чистка вух може здатися тривіальною, але робити це правильно важливо, щоб уникнути проблем зі здоров’ям. Бережіть свої вуха!

Невеликий цікавий факт на завершення: чи знаєте ви, що вуха продовжують виробляти вушну сірку протягом усього нашого життя, і що це вироблення може збільшитися під час стресу?