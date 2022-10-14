Як працюватимуть школи та садки у Києві з 17 жовтня: що потрібно знати батькам

Повідомляється, що з 17 жовтня всі навчальні заклади Києва працюватимуть у змішаному форматі: доступні будуть онлайн та офлайн форми навчання.

Це також стосується навчальних закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та професійно-технічної, спеціальної передньої та вищої освіти.

"Ті, хто раніше ходив до шкіл, садків та інших закладів освіти, зможуть, за бажанням, відновити офлайн навчання. Однак ті, хто не може або не хоче з тих чи інших причин наступного тижня ходити до навчального закладу, можуть навчатися дистанційно", - наголосили у КМДА.

Також в адміністрації звернулися до батьків та надали їм право вибору формату навчання дітей.

"Заклади освіти працюватимуть офлайн, а от відправлятимуть туди дітей або ж залишатимуть їх удома на дистанційному - вирішуватимуть батьки", - сказано в повідомленні.