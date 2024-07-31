Як працюватиме штучний інтелект на iPhone (відео)

Які функції може виконувати Apple Intelligence

За допомогою Apple Intelligence можна використовувати Writing Tools для перевірки тексту на орфографічні та граматичні помилки або переписати написане для зміни тону.

Також можна сумувати будь-який текст, а інструменти написання доступні у всій операційній системі. Ви можете використовувати їх скрізь, де можна вводити текст.

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Siri отримала новий дизайн зі свіченням по краях екрана під час активації, а також з'явилася можливість вводити текст для Siri, щоб не треба було говорити.

Помічник може підтримувати контекст між запитами і стежити за вами, якщо ви зупинитеся, а також відповідати на всі питання про ваші пристрої завдяки інтеграції бази знань і підтримки продуктів Apple.

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Телефонні дзвінки можна записувати, транскрибувати та підсумовувати, є розумні відповіді для пошти та повідомлень, у “Фото” є функція створення спогадів, а також з'явився фокус-режим “Скоротити переривання”, який інтелектуально фільтрує повідомлення, які вам не потрібно бачити відразу.

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У майбутньому з'явиться кілька функцій Apple Intelligence, включаючи Image Playground, Genmoji, інтеграцію ChatGPT та розумнішу версію Siri з екранним сприйняттям, яка може робити більше у додатках та між ними.

Ці функції відсутні у поточній бета-версії iOS 18.1, але Apple планує розгорнути їх протягом 2024 та 2025 років.

Apple Intelligence в даний час доступна тільки для розробників, і Apple працює над покращенням функцій Apple Intelligence та усунення помилок.

Бета-версія Apple Intelligence буде доступна для всіх користувачів пізніше цієї осені після запуску iOS 18, iPadOS 18 та macOS Sequoia.

Для використання Apple Intelligence потрібно iPhone 15 Pro/Pro Max або пізніша модель, або Mac, iPad з чіпом Apple через вимоги до процесора.