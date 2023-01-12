Як працювати за комп'ютером, коли немає світла: поради експертів
Українці повернулися в робочий ритм після свят, а разом з ними й графіки відключень. Для тих, хто працює винятково вдома, це знову стало суттєвою проблемою.
Як організувати роботу вдома за комп’ютером без світла - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Змініть персональний комп'ютер на ноутбук
Це найперше, що потрібно зробити, адже стаціонарний комп’ютер працює лише від розетки. Можна, звісно, використовувати автономні джерела живлення, проте ПК вимагає високого вольтажу.
До того ж через часті стрибки напруги може пошкодитися системний блок, а без нього ваш комп’ютер - лише гарна коробка.
Головна перевага ноутбука полягає в тому, що він триматиме заряд від 4 до 12 годин, а ще швидко заряджається. Тому ви зможете виконувати роботу незалежно від наявності електрики.
Економте заряд
Щоб ваш ноутбук використовував менше заряду, зробіть наступне:
- зменште яскравість екрана
- використовуйте темну тему
- оберіть збалансовану схему керування живленням
- закрийте фонові програми
Якщо ви не використовуєте прилад, вимикайте його. Адже навіть у режимі "сну" ноутбук буде витрачати заряд на підтримку життєдіяльності.
Без світла найкраще працювати з ноутбука (фото: unsplash.com)
Використовуйте автономні джерела живлення
Сучасні павербанки дозволяють підтримувати роботу навіть таких гаджетів, як ноутбуки. Для цього потрібно мати кабель живлення та щоб пристрій і павербанк мали вхід стандарту USB 3.1.
Варто врахувати, що для ноутбука вам знадобиться павербанк потужністю 20 000 - 30 000 мА. Такий обійдеться від 1500 гривень щонайменше, однак економити на таких покупках не радимо.
Завантажте необхідні вам документи та посилання заздалегідь
Якщо ви знаєте, з чим будете працювати протягом дня, тоді підготуйте необхідні матеріали, коли маєте на те змогу. Усі сервіси від Google (документи, таблиці та презентації) можуть працювати в офлайн-режимі. Також можна завантажити інші потрібні вам ресурси та користуватися ними без інтернету.
Підготуйте все необхідне для роботи заздалегідь (фото: unsplash.com)
Налаштуйте автономну роботу Wi-Fi
Найперше, що ви можете зробити, це заживити роутер від павербанка, наприклад. Така схема працюватиме, якщо провайдер подає зв’язок, але в будинку його немає. У середньому такої роботи роутера вистачить на 6-10 годин.
В інакшому випадку ви можете роздати мобільний інтернет на свій ноутбук і працювати таким чином.
Роздача інтернету на Android:
- зайдіть у Налаштування
- оберіть розділ "Мобільні дані"
- увімкніть кнопку "Точка доступу"
Роздача інтернету на iOS:
- зайдіть у Налаштування
- оберіть розділ "Стільникові дані"
- увімкніть кнопку "Власний хот-спот"
Раніше ми розповідали дієві способи, як продовжити роботу ноутбука.
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