Як працювати за комп'ютером, коли немає світла: поради експертів

Українці повернулися в робочий ритм після свят, а разом з ними й графіки відключень. Для тих, хто працює винятково вдома, це знову стало суттєвою проблемою.

Як організувати роботу вдома за комп’ютером без світла - детальніше читайте в матеріалі Styler .

Змініть персональний комп'ютер на ноутбук

Це найперше, що потрібно зробити, адже стаціонарний комп’ютер працює лише від розетки. Можна, звісно, використовувати автономні джерела живлення, проте ПК вимагає високого вольтажу.

До того ж через часті стрибки напруги може пошкодитися системний блок, а без нього ваш комп’ютер - лише гарна коробка.

Головна перевага ноутбука полягає в тому, що він триматиме заряд від 4 до 12 годин, а ще швидко заряджається. Тому ви зможете виконувати роботу незалежно від наявності електрики.

Економте заряд

Щоб ваш ноутбук використовував менше заряду, зробіть наступне:

зменште яскравість екрана

використовуйте темну тему

оберіть збалансовану схему керування живленням

закрийте фонові програми

Якщо ви не використовуєте прилад, вимикайте його. Адже навіть у режимі "сну" ноутбук буде витрачати заряд на підтримку життєдіяльності.

Без світла найкраще працювати з ноутбука (фото: unsplash.com)

Використовуйте автономні джерела живлення

Сучасні павербанки дозволяють підтримувати роботу навіть таких гаджетів, як ноутбуки. Для цього потрібно мати кабель живлення та щоб пристрій і павербанк мали вхід стандарту USB 3.1.

Варто врахувати, що для ноутбука вам знадобиться павербанк потужністю 20 000 - 30 000 мА. Такий обійдеться від 1500 гривень щонайменше, однак економити на таких покупках не радимо.

Завантажте необхідні вам документи та посилання заздалегідь

Якщо ви знаєте, з чим будете працювати протягом дня, тоді підготуйте необхідні матеріали, коли маєте на те змогу. Усі сервіси від Google (документи, таблиці та презентації) можуть працювати в офлайн-режимі. Також можна завантажити інші потрібні вам ресурси та користуватися ними без інтернету.

Підготуйте все необхідне для роботи заздалегідь (фото: unsplash.com)

Налаштуйте автономну роботу Wi-Fi

Найперше, що ви можете зробити, це заживити роутер від павербанка, наприклад. Така схема працюватиме, якщо провайдер подає зв’язок, але в будинку його немає. У середньому такої роботи роутера вистачить на 6-10 годин.

В інакшому випадку ви можете роздати мобільний інтернет на свій ноутбук і працювати таким чином.

Роздача інтернету на Android:

зайдіть у Налаштування

оберіть розділ "Мобільні дані"

увімкніть кнопку "Точка доступу"

Роздача інтернету на iOS: