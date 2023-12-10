Як працює психосоматика та про що нам каже наше тіло

Уявімо, ви регулярно стресуєте через роботу. Під час стресу організм змінює свою роботу і для нього неважливо якого масштабу проблема. Фізіологічно реакція організму буде більш-менш однакова при малому і великому стресі.

Головна мета - оптимізувати енерговитрати організму під виконання одного із цих трьох сценаріїв: "бий, біжи або завмри". Серце починає швидше битись, судини звужуються, щоб кров якомога швидше принесла кисень і поживні речовини до м'язів та органів, що необхідні для виживання.

"Стратегічні" програми, як, наприклад, репродуктивна системи, припиняються, бо необхідно зберегти енергію. Також суттєво змінюється робота гормональної системи, яка це все фактично й регулює.

Усі ці зміни мають певні наслідки для організму. Наприклад, судини при частому спазмуванні із часом втрачають свою пружність і перебувають у постійно звуженому

стані. Це призводить до підвищеного артеріального тиску та подальшого порушення в роботі серця.

Або менш очевидний приклад - стан нашої шкіри. При хронічному стресі ми часто змінюємо спосіб життя, обираючи неконструктивні способи боротьби зі стресом:

вживаємо фастфуд

знімаємо стрес алкоголем чи іншими психоактивними речовинами

менше рухаємось і менше спимо

менш уважно доглядаємо за собою.

Як психосоматика впливає на наш організм (фото: Freepik)

Ці зміни не можуть не відображатись на шкірі. Крім того, стрес впливає на мікробіоту кишківника, що також впливає на стан шкіри. Стрес може спровокувати появу акне.

Нервове розчухування або видавлювання прищів, що складно контролювати призводить до погіршення стану шкіри, зростання ризиків зараження та шрамів.

До того ж стрес сприяє запальним процесам: змінюється вироблення шкірного сала, шкіра стає більш вразливою до впливу зовнішнього середовища, уповільнюється відновлення після ран. За наявності спадкової схильності або хронічних захворювань шкіри, стрес стає каталізатором їхнього прояву.

Чи означає це, що гіпертонія та акне - психосоматичні захворювання? Ні, бо чисто психосоматичних захворювань не існує. Більш медично коректним терміном для подібних станів буде означення психосоматичні розлади.

Це комплексні захворювання, які мають психосоматичний компонент і потребують міждисциплінарної співпраці кількох фахівців і психотерапевта.

Психологічний стан людини може як спричиняти захворювання, так і погіршувати вже наявні. Тому для боротьби з психосоматикою необхідні навички усвідомленості, щоб помічати, що і як впливає на стан. Також навичка керування стресом - для мінімізації негативних наслідків.