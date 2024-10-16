Як прати спідню білизну, щоб знищити мікроби, а не тканину: 10 важливих порад

Завжди перевіряти етикетку

Перевірка етикетка з рекомендаціями щодо догляду - обов'язковий крок для прання будь-якого одягу. Це визначає спосіб очищення, а також необхідні засоби для прання.

Хоча білизну, яку можна прати в пральній машинці, можна очистити за допомогою ручно прання, навпаки робити не слід - в більшості випадків це може незворотно пошкодити виріб.

Оброблювати плями до прання

Ніколи не кладіть забруднений одяг у пральну машину, не обробивши його попередньо - дії приладу може бути недостатньо для ефективного очищення, а збільшення часу прання може лише пошкодити тканину.

Тож спочатку обробіть виріб засобом для видалення плям відповідно до типу матеріалу, а потім розпочинайте прання.

Прати вручну білизну з тонкої тканини

Найпростіший спосіб зрозуміти, наскільки делікатна тканина - перевірити інструкції з прання на бирці білизни. В цьому разі, в рекомендаціях буде зазначене ручне прання, а також оптимальна температура води для прання.

Якщо ви не можете знайти етикетку або вона відсутня, можна піднести виріб до світла. Якщо тканина просвічується, вона делікатна і її слід прати вручну. Це ж стосується білизни з мережива та шовку.

Завжди прати окремо

Краще зачекати і випрати лише білизну, щоб убезпечити її від пошкоджень. Ґудзики, блискавки та застібки від інших видів одягу можуть потягнути тканину під час прання, спричиняючи розриви, дірки та розтягування.

Крім цього, прання білизни окремо від іншого одягу забезпечить краще очищення. При цьому слід використовувати менші об'єми завантаження. Якщо потрібно випрати велику кількість білизни, ліпше розділіть її на два окремих завантаження.

Замочувати перед пранням

Навіть у випадку машинного прання рекомендують замочити спідню білизну у тазику з засобом для прання хоча б на 5 хвилин - це полегшить очищення тканини.

Температура води буде залежати від того, забруднена річ чи ні. Для того, щоб відмити плями крові, обов'язково використовуйте холодну воду. Для відносно чистих речей безпечно використовувати теплу воду - відповідно до рекомендацій на етикетці.

Вивертати білизну навиворіт

Якщо вам доводиться прати білизну разом з іншим одягом, намагайтеся уникати прання речей із застібками-блискавками та ґудзиками, наприклад, джинсів, в одному завантаженні.

Проте, якщо це неможливо, завжди вивертайте делікатний одяг навиворіт. Таким чином, ви не зачіпаєте поверхню виробу і можете захистити його від пошкоджень.

Обирати делікатний цикл прання

Для будь-якої білизни з бавовни, спандексу або поліестеру використовуйте делікатний режим прання, щоб не пошкодити її під час прання. Використання звичайного режиму пральної машини може спричинити дірки та розриви білизни.

Використовувати сітчасті мішечки

Прання спідньої білизни в сітчастому мішку допомагає захистити тканину. Це запобігає скручуванню та розтягуванню матеріалу, тож речі не втратять своєї форми з часом.

Перед тим, як покласти речі в мішок, обов'язково застібніть усі застібки, щоб вони не зачепилися за сітку.

Не викручувати з силою

Уникайте віджиму, смикання, розтягування або тертя білизни - це призведе до вицвітання кольору або пошкодження тканини. При ручному пранні прибрати рідину можна, поклавши білизну на чистий білий рушник, а потім обережно скрутивши тканину.

Для прання білизни в пральній машинці оптимальним режимом буде делікатне прання з невисокими обертами віджиму.

Сушити на повітрі

Щоб білизна не зменшилася, а матеріал не пошкодився, найкраще сушити вироби на повітрі протягом 2-3 годин, підвісивши на мотузку для білизни або розклавши на рушник.

Якщо ви розкладаєте білизну для сушіння, рекомендують перевертати вироби, щоб обидва боки висохли рівномірно.

Проте білизну з міцної тканини можна покласти в сушарку на делікатне сушіння з найнижчим рівнем нагрівання.