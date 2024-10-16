Как стирать нижнее белье, чтобы уничтожить микробы, а не ткань: 10 важных советов

Всегда проверять этикетку

Проверка этикетка с рекомендациями по уходу - обязательный шаг для стирки любой одежды. Это определяет способ очистки, а также необходимые средства для стирки.

Хотя белье, которое можно стирать в стиральной машинке, можно очистить с помощью ручной стирки, наоборот делать не следует - в большинстве случаев это может необратимо повредить изделие.

Обрабатывать пятна до стирки

Никогда не кладите загрязненную одежду в стиральную машину, не обработав ее предварительно - действия прибора может быть недостаточно для эффективной очистки, а увеличение времени стирки может повредить ткань.

Поэтому сначала обработайте изделие пятновыводителем в соответствии с типом материала, а затем приступайте к стирке.

Стирать вручную белье из тонкой ткани

Самый простой способ понять, насколько деликатная ткань - проверить инструкции по стирке на бирке белья. В этом случае в рекомендациях будет указана ручная стирка, а также оптимальная температура воды для стирки.

Если вы не можете найти этикетку или она отсутствует, можно поднести изделие к свету. Если ткань просвечивается, она деликатная и следует стирать вручную. Это же касается белья из кружева и шелка.

Всегда стирать отдельно

Лучше подождать и постирать только белье, чтобы обезопасить его от повреждений. Пуговицы, молнии и застежки от других видов одежды могут потянуть ткань во время стирки, вызывая разрывы, дыры и растяжения.

Кроме этого, стирка белья отдельно от другой одежды обеспечит лучшую очистку. При этом следует использовать меньшие объемы загрузки. Если нужно постирать большое количество белья, лучше разделите его на две отдельные загрузки.

Замачивать перед стиркой

Даже в случае машинной стирки рекомендуют замочить нижнее белье в тазике со средством для стирки хотя бы на 5 минут - это облегчит очищение ткани.

Температура воды будет зависеть от того, загрязнена вещь или нет. Для того чтобы отмыть пятна крови, обязательно используйте холодную воду. Для относительно чистых вещей безопасно использовать теплую воду - в соответствии с рекомендациями на этикетке.

Выворачивать белье наизнанку

Если вам придется стирать белье вместе с другой одеждой, старайтесь избегать стирки вещей с застежками-молниями и пуговицами, например джинсов, в одной загрузке.

Однако, если это невозможно, всегда выворачивайте деликатную одежду наизнанку. Таким образом, вы не зацепите поверхность изделия и можете защитить его от повреждений.

Выбирать деликатный цикл стирки

Для любого белья из хлопка, спандекса или полиэстера используйте деликатный режим стирки, чтобы не повредить его во время стирки. Использование обычного режима стиральной машины может привести к дыркам и разрывам белья.

Использовать сетчатые мешочки

Стирка нижнего белья в сетчатом мешке помогает защитить ткань. Это предотвращает скручивание и растяжение материала, так что вещи не потеряют свою форму со временем.

Перед тем, как положить вещи в мешок, обязательно застегните все застежки, чтобы они не зацепились за сетку.

Не выкручивать с силой

Избегайте отжима, дергания, растяжения или трения белья - это приведет к выцветанию цвета или повреждению ткани. При ручной стирке убрать жидкость можно, положив белье на чистое белое полотенце, а затем осторожно скрутив ткань.

Для стирки белья в стиральной машинке оптимальным режимом будет деликатная стирка с невысокими оборотами отжима.

Сушить на воздухе

Чтобы белье не уменьшилось, а материал не повредился, лучше всего сушить изделия на воздухе в течение 2-3 часов, подвесив на бельевую веревку или разложив на полотенце.

Если вы раскладываете белье для сушки, рекомендуется переворачивать изделия, чтобы обе стороны высохли равномерно.

Однако белье из прочной ткани можно положить в сушилку на деликатную сушку с самым низким уровнем нагрева.