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Як прати рушники так, щоб вони залишалися пухнастими і яскравими

Як правильно прати рушники (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Догляд за рушниками здається досить простим - достатньо лише закинути їх в пральну машину. Проте, як виявляється, є декілька важливих аспектів, які допоможуть зберегти рушники яскравими і пухнастими.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart.

Коли прати рушники

Більшість рушників слід прати в теплій воді у звичайному режимі, але щоб бути впевненими, краще прочитайте етикетку.

Якщо на етикетці зазначено, що темні рушники слід прати окремо від білих, то краще так і зробити.

До того ж волокна рушників можуть відрізнятися, тож завжди слід прати рушники разом відповідно до типу матеріалу, а також окремо від іншого одягу.

Рекомендують завжди прати нові рушники перед тим, як використовувати їх; це відкриє волокна, і рушники краще поглинатимуть вологу. Також, якщо на новому рушнику є наліт від пом'якшувача, радять додати склянки білого оцту в цикл полоскання під час першого прання.

Рушники, які вже використовуються, радять прати після кожного третього-четвертого використання, але це також залежить від особистих уподобань

Як прати кольорові рушники

Для того, щоб випрати кольорові рушники, експертка з прання Марія Муні радить використовувати прохолодну або теплу воду, особливо під час прання темних рушників.

Це допоможе зберегти колір матеріалу. Крім цього, для видалення сильних плям слід ретельно обирати м'які засоби, щоб вони не висвітлили забруднену ділянку

Для того, щоб підсилити насиченість кольору, радять трохи зменшити кількість прального засобу під час основного циклу, натомість додавши від 0,5 до 1 склянки білого оцту у воду під час полоскання.

Щоб запобігти появі плям, найкраще прати кольорові рушники схожих відтінків, принаймні під час перших кількох процедур.

Як прати білі рушники

Для прання білих рушників рекомендують використовувати гарячу воду - це допомагає зберегти білосніжну чистоту. Також до прального засобу радять додати відбілювач без хлору.

Проте ніколи не змішуйте відбілювач і оцет. Окремо відбілювач і оцет є двома ефективними засобами для прибирання, але їх ніколи не слід використовувати в тандемі. Змішування цих двох речовин призводить до утворення газу хлору, чого краще уникати.

Важливо не перевантажувати пральну машину рушниками - це не тільки завадить їм стати чистими, але й може пошкодити барабан пральної машини та знизити її ефективність. Як наслідок, рушники неминуче потребуватимуть повторного прання, щоб видалити плями та неприємні запахи.

Як вивести запахи та плями з рушників

Білий оцет - це натуральний засіб для виведення плям від рушників, і він також може усунути затхлий запах рушників.

Щоб використовувати цей інгредієнт для виведення плям та усунення неприємного аромату, радять спочатку замочити речі в дистильованому білому оцті на три хвилини перед тим, як покласти їх у пральну машину.

Окрім виведення плям і запахів, замочування в оцті зробить речі м'якими та свіжими після того, як вони висохнуть.

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