Як позбутися запаху старого дивана: 10 лайфхаків для ефективного результату

Пропилососити диван

Регулярно чищення поверхонь - запорука аромату свіжості в оселі. Тож найпростіший спосіб позбутися запаху дивана - пропилососити меблі. Таким чином, прилад збере весь бруд та крихти, що викликають пахощі.

Випрати чохли

Якщо дивані подушки мають знімні чохли, які можна прати, це полегшити процес очищення дивана для усунення запахів. Просто зніміть чохли та виперіть їх відповідно до рекомендацій. Прання допоможе видалити бруд, жири та рідини, що призводять до неприємного аромату.

Обробити диван паром

Найефективніший спосіб дезінфікувати та освіжити оббивку - почистити диван парою. Пара вбиває бактерії, що викликають неприємні запахи, і ваші дивани знову стануть м'якими та пахнутимуть чистотою. Проте неодмінна перевірте на етикетці дивана, чи можна його чистити парою.

Очищення парою усуває неприємні запахи (фото: Freepik)

Протерти оббивку

Якщо матеріал дивана допускає вологе прибирання, протирання ледь вологою ганчіркою з краплі засоби для миття посуду може видалити плями, які є причиною неприємного запаху.

Але не перезволожуйте диван, щоб не пошкодити оббивку та не залишити плями від води.

Попшикати поверхню оцтом

Оцет - це дешевий, легкодоступний і ефективний спосіб вивести запах з дивана. Наповніть пляшку з пульверизатором склянкою теплої води і половиною склянки оцту.

Розпорошіть розчин на диван, намагаючись не перезволожити оббивку. Зачекайте кілька хвилин, щоб кислоти в оцті нейтралізувати запах, а потім акуратно протріть диван чистою ганчіркою або паперовим рушником.

Винести диван на сонце

Якщо ваш диван досить малий, щоб його можна було легко винести на вулицю, або запах обмежується знімними подушками, спробуйте винести його на вулицю або балкон на один-два сонячних дні.

Сонячне світло і свіже повітря можуть знищити неприємні запахи без особливих зусиль з вашого боку. У будь-якому випадку, не залишайте меблі під дощем або на задимленому повітрі.

Присипати диван содою

Харчова сода - фантастичний природний поглинач запахів. Щоб дезодорувати диван, посипте оббивку великою кількістю харчової соди і залиште порошок щонайменше на 15 хвилин, щоб сода ввібрала всі запахи. Після цього пропилососьте диван, і ви помітите значне поліпшення аромату.

Розкласти на дивані вугілля

Деревне вугілля - ще один надзвичайно ефективний засіб для усунення неприємних запахів. Воно також добре поглинає вологу з повітря, що робить його чудовим засобом для боротьби з пліснявою.

Щоб позбутися неприємного запаху, можна розкласти на дивані запечатані пакетики з активованим вугіллям.

Крім того, ви можете висипати вугілля в тацю і залишити посуд на дивані на кілька годин, щоб усунути небажані запахи. Посипати диван вугіллям не слід - воно може залишити плями.

Попшикати диван спреєм з ароматичною олією

Якщо запахи линуть з певної частини дивана, можна спробувати використати домашній ароматичний спрей. Для цього змішайте столову ложку харчової соди зі склянкою води та половиною чайної ложки улюбленої ефірної олії у флаконі з розпилювачем.

Щоб позбутися запахів з синтетичної оббивки дивана, також радять змішати 120 мл білого оцту, 240 мл теплої води і краплю засобу для миття посуду.

Розпиліть суміш на забруднену ділянку та залиште на 5-10 хвилин. Потім акуратно видаліть зайву вологу з оббивки дивана чистою ганчіркою.

Розкласти на оббивці саше

Ці маленькі пакетики працюватимуть набагато довше і усуватимуть всі неприємні аромати з дивана.

Щоб зробити ароматичне саше власноруч, змішайте кілька крапель вашої улюбленої ефірної олії з сухим рисом або просто покладіть в мішечок сушену лаванду, лимонну цедру чи інші рослини та трави.