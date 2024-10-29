Как избавиться от запаха старого дивана: 10 лайфхаков для эффективного результата

Пропылесосить диван

Регулярная чистка поверхностей - залог аромата свежести в доме. Так что самый простой способ избавиться от запаха дивана - пропылесосить мебель. Таким образом, прибор соберет всю грязь и крошки, вызывающие запахи.

Выстирать чехлы

Если диваны подушки имеют съемные чехлы, которые можно стирать, это облегчит процесс очищения дивана для устранения запахов. Просто снимите чехлы и постирайте их в соответствии с рекомендациями. Стирка поможет удалить грязь, жиры и жидкости, приводящие к неприятному аромату.

Обработать диван паром

Самый эффективный способ дезинфицировать и освежить обивку - почистить диван паром. Пар убивает бактерии, вызывающие неприятные запахи, и ваши диваны снова станут мягкими и будут пахнуть чистотой. Однако обязательно проверьте на этикетке дивана, можно ли его чистить паром.

Очистка паром устраняет неприятные запахи (фото: Freepik)

Протереть обивку

Если материал дивана допускает влажную уборку, протирание едва влажной тряпкой с каплей моющего средства может удалить пятна, которые являются причиной неприятного запаха.

Но не переувлажняйте диван, чтобы не повредить обивку и не оставить пятна от воды.

Попшикать поверхность уксусом

Уксус - это дешевый, легкодоступный и эффективный способ вывести запах из дивана. Наполните бутылку с пульверизатором стаканом теплой воды и половиной стакана уксуса.

Распылите раствор на диван, стараясь не переувлажнить обивку. Подождите несколько минут, чтобы кислоты в уксусе нейтрализовали запах, а затем аккуратно протрите диван чистой тряпкой или бумажным полотенцем.

Вынести диван на солнце

Если ваш диван достаточно мал, чтобы его можно было легко вынести на улицу или запах ограничивается съемными подушками, попробуйте вынести его на улицу или балкон на один-два солнечных дня.

Солнечный свет и свежий воздух могут уничтожить неприятные запахи без особого труда с вашей стороны. В любом случае, не оставляйте мебель под дождем или на задымленном воздухе.

Присыпать диван содой

Пищевая сода - фантастический природный поглотитель запахов. Чтобы дезодорировать диван, посыпьте обивку большим количеством пищевой соды и оставьте порошок не менее 15 минут, чтобы сода впитала все запахи. После этого пропылесосьте диван, и вы заметите значительное улучшение аромата.

Разложить на диване уголь

Древесный уголь - еще одно чрезвычайно эффективное средство для устранения неприятных запахов. Он также хорошо поглощает влагу из воздуха, что делает его отличным средством для борьбы с плесенью.

Чтобы избавиться от неприятного запаха, можно разложить на диване запечатанные пакетики с активированным углем.

Кроме того, вы можете высыпать уголь в поднос и оставить посуду на диване на несколько часов, чтобы устранить нежелательные запахи. Посыпать диван углем не следует - он может оставить пятна.

Попшикать диван спреем с ароматическим маслом

Если запахи исходят из определенной части дивана, можно попробовать использовать домашний ароматический спрей. Для этого смешайте столовую ложку пищевой соды со стаканом воды и половиной чайной ложки любимого эфирного масла во флаконе с распылителем.

Чтобы избавиться от запахов из синтетической обивки дивана, также советуют смешать 120 мл белого уксуса, 240 мл теплой воды и каплю моющего средства.

Распылите смесь на загрязненный участок и оставьте на 5-10 минут. Затем аккуратно удалите излишнюю влагу из обивки дивана чистой тряпкой.

Разложить на обивке саше

Эти маленькие пакетики будут работать гораздо дольше и будут устранять все неприятные ароматы из дивана.

Чтобы сделать ароматическое саше собственноручно, смешайте несколько капель вашего любимого эфирного масла с сухим рисом или просто положите в мешочек сушеную лаванду, лимонную цедру или другие растения и травы.