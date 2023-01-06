Як позбутися старого гаманця, щоб не накликати на себе лихо: викидати їх не можна

Коли потрібно міняти гаманець

Вважається, що місце для зберігання грошей потрібно міняти хоча б раз на рік – щоб енергія не застоювалася, і гроші не припиняли надходити.

Однозначно покупка нового гаманця потрібна, якщо у старому з'явилася дірка, він почав рватися, зламався замок, відлетіла кнопка та інші неприємності. Так, полагодити зламане можна, але не варто – енергетика для ваших грошей вже буде зіпсована.

Кращий час для покупки гаманця - на Місяць, що росте, в першу половину дня. Постарайтеся оплатити покупку без здачі та не беріть дрібні гроші від продавця.

У перші години про новий гаманець нікому розповідати не варто. Сховайте його і не світіть кілька днів. Бажано зберігати його ближче до своїх особистих речей – сумочка, кишеня, рюкзак, у крайньому разі – у шафі.

Не варто гаманець дарувати. Якщо дуже хочеться, то наповніть його грошима та попросіть в обмін віддати монетку – проведіть обряд "купівлі-продажу".

Як позбутися старого гаманця

Позбуватися старого гаманця можна тільки в тому випадку, якщо у вас вже є новий. Просто викидати у відро для сміття не рекомендується. Перевірте його на вміст та уважно огляньте.

Якщо ваш старий гаманець приніс вам удачу, то перенесіть її в новий – покладіть їх поряд і обережно перекладіть усі гроші. І постарайтеся їх якнайшвидше витратити.

Щоб не привабити неприємності у майбутньому, старий гаманець потрібно спалити чи закопати у землю. Вогонь чи земля очистять його від будь-якого негативу. Для посилення ефекту або якщо старий гаманець приніс негатив, загорніть його у чорну тканину перед утилізацією.

Важливі поради про гаманці

Ніколи не залишайте його пустим. Там має залишатися хоча б одна монета чи купюра. Можна зберігати спеціальну купюру, яку ви ніколи не діставатимете.

Не варто носити у гаманці фотографії своїх близьких – це може вплинути на матеріальне становище.

Не зберігайте гроші у рваному гаманці чи гаманці з дефектами.

Не залишайте в гаманці сміття, чеки, візитки та інший мотлох.

Якщо ви знайшли гроші, виграли або вам їх подарували – не зберігайте їх разом з основними. Вони можуть утримувати чужу енергетику.

Щоб гроші завжди водилися, складайте їх лицьовою стороною назовні, а оборотною всередину.

Різні валюти тримайте у різних кишеньках і не складайте разом.

Поводьтеся з купюрами акуратно - не думайте, не рвіть, складайте їх спокійно в гаманець. Грошова енергія дуже чутлива.

Усі купюри тримайте в гаманці послідовно та за номіналом.