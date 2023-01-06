Как избавиться от старого кошелька, чтобы не навлечь на себя беду: выбрасывать их нельзя

Когда старый кошелек теряет свой внешний вид или он уже порядком надоел, то его просто меняют на новый. А старый чаще всего отправляют в мусорное ведро. Однако так поступать не стоит, так как кошельки накапливают энергию хозяина и могут принести неприятности.
Почему не стоит выбрасывать старый кошелек и как от него нужно правильно избавиться - читайте в материале ниже.
Считается, что место для хранения денег нужно менять хотя бы раз в году - чтобы энергия не застаивалась, и деньги не прекращали поступать.
Однозначно покупка нового кошелька нужна, если в старом появилась дыра, он начал рваться, сломался замок, отлетела кнопка и другие неприятности. Да, починить сломанное можно, но не стоит - энергетика для ваших денег уже будет испорчена.
Лучшее время для покупки кошелька - на растущую Луну, в первую половину дня. Постарайтесь оплатить покупку без сдачи и не берите мелочь от продавца.
В первые часы о новом кошельке никому рассказывать не стоит. Спрячьте его и не светите несколько дней. Желательно хранить его поближе к своим личным вещам - сумочка, карман, рюкзак, в крайнем случае - в шкафу.
Не стоит кошелек дарить. Если очень хочется, то наполните его деньгами и попросите в обмен отдать монетку - проведите обряд "купли-продажи".
Избавляться от старого кошелька можно только в том случае, если у вас уже есть новый. Просто выбрасывать в мусорное ведро не рекомендуется. Проверьте его на содержимое и внимательно осмотрите.
Если ваш старый кошелек принес вам удачу, то перенесите ее в новый - положите их рядом и аккуратно переложите все деньги. И постарайтесь их побыстрее потратить.
Чтобы не привлечь неприятности в будущем, старый кошелек нужно сжечь или закопать в землю. Огонь или земля очистят его от любого негатива. Для усиления эффекта или если старый кошелек принес негатив, заверните его в черную ткань перед утилизацией.
Никогда не оставляйте его пустым. Там должна оставаться хотя бы одна монета или купюра. Можно хранить специальную купюру, которую вы никогда не будете доставать.
Не стоит носить в кошельке фотографии своих близких - это может повлиять на материальное положение.
Не храните деньги в рваном кошельке или кошельке с дефектами.
Не оставляйте в кошельке мусор, чеки, визитки и другой хлам.
Если вы нашли деньги, выиграли или вам их подарили - не храните их вместе с основными. Они могут содержать чужую энергетику.
Чтобы деньги всегда водились, складывайте их лицевой стороной наружу, а оборотной внутрь.
Разные валюты держите в разных кармашках и не складывайте вместе.
Обращайтесь с купюрами аккуратно - не мните, не рвите, складывайте их спокойно в кошелек. Денежная энергия очень чувствительная.
Все купюры держите в кошельке по порядку и по номиналу.
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