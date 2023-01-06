Как избавиться от старого кошелька, чтобы не навлечь на себя беду: выбрасывать их нельзя

Когда нужно менять кошелек

Считается, что место для хранения денег нужно менять хотя бы раз в году - чтобы энергия не застаивалась, и деньги не прекращали поступать.

Однозначно покупка нового кошелька нужна, если в старом появилась дыра, он начал рваться, сломался замок, отлетела кнопка и другие неприятности. Да, починить сломанное можно, но не стоит - энергетика для ваших денег уже будет испорчена.

Лучшее время для покупки кошелька - на растущую Луну, в первую половину дня. Постарайтесь оплатить покупку без сдачи и не берите мелочь от продавца.

В первые часы о новом кошельке никому рассказывать не стоит. Спрячьте его и не светите несколько дней. Желательно хранить его поближе к своим личным вещам - сумочка, карман, рюкзак, в крайнем случае - в шкафу.

Не стоит кошелек дарить. Если очень хочется, то наполните его деньгами и попросите в обмен отдать монетку - проведите обряд "купли-продажи".

Как избавиться от старого кошелька

Избавляться от старого кошелька можно только в том случае, если у вас уже есть новый. Просто выбрасывать в мусорное ведро не рекомендуется. Проверьте его на содержимое и внимательно осмотрите.

Если ваш старый кошелек принес вам удачу, то перенесите ее в новый - положите их рядом и аккуратно переложите все деньги. И постарайтесь их побыстрее потратить.

Чтобы не привлечь неприятности в будущем, старый кошелек нужно сжечь или закопать в землю. Огонь или земля очистят его от любого негатива. Для усиления эффекта или если старый кошелек принес негатив, заверните его в черную ткань перед утилизацией.

Важные советы о кошельках

Никогда не оставляйте его пустым. Там должна оставаться хотя бы одна монета или купюра. Можно хранить специальную купюру, которую вы никогда не будете доставать.

Не стоит носить в кошельке фотографии своих близких - это может повлиять на материальное положение.

Не храните деньги в рваном кошельке или кошельке с дефектами.

Не оставляйте в кошельке мусор, чеки, визитки и другой хлам.

Если вы нашли деньги, выиграли или вам их подарили - не храните их вместе с основными. Они могут содержать чужую энергетику.

Чтобы деньги всегда водились, складывайте их лицевой стороной наружу, а оборотной внутрь.

Разные валюты держите в разных кармашках и не складывайте вместе.

Обращайтесь с купюрами аккуратно - не мните, не рвите, складывайте их спокойно в кошелек. Денежная энергия очень чувствительная.

Все купюры держите в кошельке по порядку и по номиналу.