Як позбутися неприємного запаху взуття: дієві поради

Заморожування

Бактерії, які є причиною неприємного запаху, не витримують низьких температур. Помістіть пару взуття на ніч у морозилку, попередньо ретельно вимивши взуття. Залиште на ніч, а потім за годину до виходу з дому дістаньте кросівки чи туфлі, дайте трохи розморозитись і сміливо йдіть у своїх справах.

Чайні пакетики

Чайні пакетики - також ефективний спосіб прибрати запах взуття. Дубильні речовини в чаї мають природні дезодоруючі властивості, які допомагають поглинути неприємний запах. Просто покладіть кілька чайних пакетиків у взуття та залиште на ніч.

Сода

Приготуйте суміш з 3 столових ложок соди та 1 столової ложки крохмалю. Також можна додати кілька крапель парфуму або будь-якої ефірної олії. Порошок рівномірно розкладіть у дві шкарпетки та зав'яжіть їх. Покладіть шкарпетки у взуття на ніч.

Оцет або перекис водню

Перекис водню та оцет легко допоможуть позбутися запаху. Протріть кроссовки ватним спонжем, змочений оцтом чи перекисом водню. Постарайтесь не налити занадто багато рідини, щоб взуття потім не довелося сушити.

Дезодорант для взуття

Найнадійніший спосіб забути про неприємні запахи - це купити дезодорант для взуття. Просто розпиліть спрей на взуття та залиште до висихання. Робіть це кожен раз після носіння. Також дезодорант зручний тим, що його можна брати з собою.