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Как избавиться от неприятного запаха обуви: действенные советы

Как избавиться от неприемного запаха обуви (pexels.com)
Автор: Наталия Коваль

Неприятный запах обуви после длительного ношения, особенно в летний период, когда нога приет в кроссовках, доставляет немало хлопот. Но с этими проявлениями можно и нужно бороться. И сделать это проще простого!

О том, как избавиться от неприятного запаха из обуви - читайте в материале Styler.

Замораживание

Бактерии, являющиеся причиной неприятного запаха, не выдерживают низких температур. Поместите пару обуви на ночь в морозилку, предварительно тщательно вымыв обувь. Оставьте на ночь, а затем за час до выхода из дома достаньте кроссовки или туфли, дайте немного разморозиться и смело идите по своим делам.

Чайные пакетики

Чайные пакетики - также эффективный способ убрать запах обуви. Дубильные вещества в чае обладают природными дезодорирующими свойствами, которые помогают поглотить неприятный запах. Просто положите несколько чайных пакетиков в обувь и оставьте на ночь.

Сода

Приготовьте смесь из 3 столовых ложек соды и 1 столовой ложки крахмала. Также можно добавить несколько капель парфюма или любого эфирного масла. Порошок равномерно разложите в два носка и завяжите. Положите носки в обувь на ночь.

Уксус или перекись водорода

Перекись водорода и уксус легко помогут избавиться от запаха. Протрите кроссовки ватным спонжем, смоченным уксусом или перекисью водорода. Постарайтесь не налить слишком много жидкости, чтобы обувь потом не пришлось сушить.

Дезодорант для обуви

Самый надежный способ забыть о неприятных запахах - это купить дезодорант для обуви. Просто распылите спрей на обувь и оставьте до высыхания. Делайте это каждый раз после носки. Также дезодорант удобен тем, что его можно брать с собой.

Раньше мы писали о том, как быстро избавиться от неприятных запахов на кухне.

Также читайте, как избавиться от запаха от стиральной машины.

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