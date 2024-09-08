Як позбутися неприємного запаху з одягу без прання: 8 найпростіших способів

Повісити на протязі

Дозвольте запаху вивітритися самому. Ймовірно, найпростіше рішення - просто повісити одяг на вішалку, а потім вивісити його за межами шафи. Залиште їх висіти приблизно на день - запах має зникнути.

Також корисно провітрити одяг перед тим, як повісити його в шафу після того, як ви його носили. Це допоможе запобігти появі бактерій, що спричиняють неприємний запах.

Потримати під сонячними променями

Використовуйте силу сонця, повісивши одяг на мотузку для білизни на сонячному місці надворі. Виберіть місце з легким вітерцем, який також допоможе провітрити одяг. Ультрафіолетові промені вб'ють бактерії, що викликають неприємний запах.

Відпарити

Відпарювання одягу - це чудовий спосіб освіжити одяг і водночас розгладити зморшки. Відпарювання не лише зробить ваш вигляд більш охайним, але й збереже запах чистоти та свіжості без необхідності прання.

Збризнути оцтом

Це просте рішення, але дуже ефективне. Візьміть пульверизатор і наповніть його наполовину білим оцтом і наполовину водою. Обережно струсіть його, щоб суміш добре перемішалася.

Обприскайте одяг сумішшю і повісьте його сушитися приблизно на день, щоб оцтовий запах зник. Якщо ви боїтеся, що оцет вплине на тканину вашого одягу, спробуйте розпилити невелику кількість на маленьку, непомітну ділянку, щоб перевірити це.

Переконайтеся, що ви розбавили оцет водою, інакше "аромат" може змінитися на запах оцту. Не використовуйте яблучний оцет, який може залишити плями або знебарвити ваш одяг.

Збризнути лимонним соком

Спробуйте змішати столову ложку лимонного соку на склянку води в пульверизаторі та обприскати одяг. Якщо запах виходить лише з однієї ділянки одягу (наприклад, з пахв), спробуйте просто змастити або обприскати цю частину.

Крім цього, якщо запах виходить переважно з ділянки пахв, найкраще обприскати внутрішню частину одягу, оскільки саме там знаходиться джерело аромату. Це також зменшить ризик пошкодження одягу.

Якщо ви обприскуєте зовнішню частину виробу, обов'язково спочатку протестуйте суміш на внутрішньому боці одягу, щоб переконатися, що вона не призведе до зміни кольору на зовнішньому.

Присипати содою

Сода може поглинути неприємний запах. Покладіть одяг у великий поліетиленовий пакет і посипте його харчовою содою. Добре струсіть пакет, щоб сода покрила весь одяг, а потім залиште його на 10 хвилин.

Потім витягніть одяг та зчистьте соду щіткою. Також можна змішати соду з водою, щоб утворилася густа паста, яку можна наносити безпосередньо на особливо "ароматні" ділянки. Зачекайте, доки вона висохне, а потім зчистьте щіткою.

Застосувати оцет і соду

Для одягу, який пахне не надто приємно, але ще не потребує прання, можна використати оцет і харчову соду. Змішайте однакові частини білого оцту і води в пульверизаторі, ретельно збризніть одяг і залиште на 5 хвилин.

Потім злегка посипте речі содою, залиште на ніч, а потім струсіть надлишки порошку. Ця комбінація поглинає і нейтралізує запахи без використання мила і води.

Крапнути ефірну олію

Візьміть улюблену ефірну олію і додайте кілька крапель у пляшку-пульверизатор з водою. Збризніть одяг запашним розчином, дайте йому висохнути, і все готово.

Можна використовувати будь-яку ефірну олію, але деякі з них можуть бути більш ефективними для усунення неприємних запахів, наприклад, лаванда, грейпфрут і лимон.

Проте ефірні олії можуть мати сильний запах, і їх важко вивести, якщо ви використаєте занадто багато. Тож не додавайте воду більше, аніж кілька крапель.