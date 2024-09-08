Как избавиться от неприятного запаха с одежды без стирки: 8 простейших способов

Повесить на сквозняке

Позвольте запаху выветриться самому. Вероятно, самое простое решение - просто повесить одежду на вешалку, а затем вывесить ее за пределами шкафа. Оставьте их висеть примерно на день - затхлый запах должен исчезнуть.

Также полезно проветрить одежду перед тем, как повесить ее в шкаф после того, как вы ее носили. Это поможет предотвратить появление бактерий, вызывающих неприятный запах.

Подержать под солнечными лучами

Используйте силу солнца, повесив одежду на бельевую веревку на солнечном месте на улице. Выберите место с легким ветерком, который также поможет проветрить одежду. Ультрафиолетовые лучи убьют бактерии, вызывающие неприятный запах.

Отпарить

Отпаривание одежды - это отличный способ освежить одежду и одновременно разгладить морщинки. Отпаривание не только сделает ваш вид более аккуратным, но и сохранит запах чистоты и свежести без необходимости стирки.

Сбрызнуть уксусом

Это простое решение, но очень эффективное. Возьмите пульверизатор и заполните его наполовину белым уксусом и наполовину водой. Осторожно встряхните его, чтобы смесь хорошо перемешалась.

Опрыскайте одежду смесью и повесьте ее сушиться примерно на день, чтобы уксусный запах исчез. Если вы боитесь, что уксус окажет влияние на ткань вашей одежды, попробуйте распылить небольшое количество на маленький, незаметный участок, чтобы проверить это.

Убедитесь, что вы разбавили уксус водой, иначе запах затхлости может измениться запахом уксуса. Не используйте яблочный уксус, который может оставить пятна или обесцвечивать вашу одежду.

Сбрызнуть лимонным соком

Попытайтесь смешать столовую ложку лимонного сока на стакан воды в пульверизаторе и опрыскать одежду. Если запах исходит только от одного участка одежды (например, из подмышек), попробуйте просто смазать или опрыскать эту часть.

Кроме этого, если запах исходит преимущественно от участка подмышек, лучше всего опрыскать внутреннюю часть одежды, поскольку именно там находится источник аромата. Это также уменьшит риск повреждения одежды.

Если опрыскиваете внешнюю часть изделия, обязательно сначала протестируйте смесь на внутренней стороне одежды, чтобы убедиться, что она не приведет к изменению цвета на внешней.

Присыпать содой

Сода может поглотить противный запах. Положите одежду в большой полиэтиленовый пакет и посыпьте его пищевой содой. Хорошо встряхните пакет, чтобы сода покрыла всю одежду, а затем оставьте его на 10 минут.

Затем извлеките одежду и счистите соду щеткой. Также можно смешать соду с водой, чтобы образовалась густая паста, которую можно наносить непосредственно на особо ароматные участки. Подождите, пока она высохнет, а затем очистите щеткой.

Применить уксус и соду

Для одежды, которая пахнет не слишком приятно, но еще не нуждается в стирке, можно использовать уксус и пищевую соду. Смешайте одинаковые части белого уксуса и воды в пульверизаторе, тщательно сбрызните одежду и оставьте на 5 минут.

Затем слегка посыпьте вещи содой, оставьте на ночь, а затем встряхните излишки порошка. Эта композиция поглощает и нейтрализует запахи без использования мыла и воды.

Крапнуть эфирное масло

Возьмите любимое эфирное масло и добавьте несколько капель в бутылку-пульверизатор с водой. Сбрызните одежду душистым раствором, дайте ему высохнуть, и все готово.

Можно использовать любое эфирное масло, но некоторые могут быть более эффективными для устранения неприятных запахов, например, лаванда, грейпфрут и лимон.

Однако эфирные масла могут иметь сильный запах, и их трудно вывести, если вы используете слишком много. Поэтому Не добавляйте воду больше, чем несколько капель.