Як позбутися неприємного запаху в домі за 5 хвилин

Як усунути неприємний запах в оселі швидко

Для початку непогано з'ясувати, чому саме в домі раптово запанував нестерпний "аромат". Адже після простого усунення причини запах може одразу зникнути. А деякі речовини допоможуть освіжити повітря, поглинувши решту пахощів.

Втім, якщо з'ясувати причину не вдається, можна спробувати замаскувати сморід іншим, приємним та стійким запахом.

Винести сміття

Найбільш поширеною причиною смороду може бути сміття, яке чекає викидання протягом декількох днів. В результаті в залишках їжі та рідин розмножуються бактерії, які викликають запахи.

Тож хутке викидання сміття у вуличний смітник може допомогти розв'язати проблему. Якщо від сміттєвого контейнера досі линуть дивні пахощі, всередину можна покласти активоване вугілля, насипати харчової соди або вкинути лимонну цедру, щоб ці речовини поглинули та замаскували запах.

Випрати білизну

Іншою причиною нестерпного аромату є вологі від поту речі, які лежать в кошику для прання або пральній машині.

Звісно, випрати речі навряд можливо за 5 хвилин, проте їх можна хоча б замочити, додавши трохи мийного засобу - або хоча б запустивши цикл прання.

Нагріти лимон і воду в мікрохвильовці

Ви розігріваєте в мікрохвильовій печі практично все - супи, залишки їжі - а це означає, що в дуже обмеженому просторі циркулює мільйон запахів, які може бути відчутно в кухні.

Позбавитися стійких запахів можна, прокип'ятивши 900 мл води зі шматочками лимона протягом декількох хвилин. Обов'язково витріть залишки їжі, що прилипли, і залиште дверцята відчиненими, щоб ваша чиста мікрохвильовка могла провітритися.

Запалити ароматичні свічки

Ароматичні свічки маскують сморід (ілюстративне фото: Freepik)

Їжа смачно пахне під час вечері, але не так приємно, коли запах часнику та олії стоїть після неї годинами. Виберіть ароматичну свічку і запаліть її на кухні, щоб швидко замаскувати запах.

Також можна запалити ароматичні палички, проте слід враховувати, що їхній аромат подобається далеко не кожному.

Посипати поверхні харчовою содою

Через кілька років (або навіть кілька місяців) ваш новий матрац або диван може почати пахнути не надто приємно - і "аромат" згодом може бути відчутно у всіх кімнаті.

Щоб освіжити ліжко, посипте його содою, залиште на деякий час, а потім пропилососьте. Цей метод також працює з килимом.

Почистити туалет

Можливо, запах лине з унітаза або від іншої сантехніки? Хоча для глобального розв'язання проблеми, можливо, знадобиться час, а то й ремонт, варто спробувати використати засіб для чищення сантехніки.

В більшості випадків він може замаскувати або навіть повністю прибрати сторонній запах - якщо причиною смороду був бруд.

Попшикати поверхні оцтом

Оцет - ще один універсальний домашній інгредієнт, який може допомогти усунути неприємний запах. Для цього радять прокип'ятити суміш води та оцту в каструлі протягом декількох хвилин. Пара розійдеться по всій кухні, маскуючи будь-які запахи.

Щоб усунути неприємні запахи з каналізації, радять залити в злив чашку оцту, а потім трохи гарячої води. Ви також можете протерти чисті поверхні оцтово-водяною сумішшю для видалення запаху зі столів, обробних дощок і приладів.

Влаштувати протяг

Ретельне провітрювання може розвіяти надокучливі запахи, гарантуючи, що вони не затримуватимуться в закритому просторі. Тож відкрийте вікна, щоб впустити свіже повітря та ефективно провітрити задушливі приміщення.

Використати освіжувач повітря

Для швидкого розв'язування проблеми обприскайте м'які поверхні освіжувачем для тканин. Або можна попшикати в повітря освіжувачем, який використовується для маскування запаху в ванній кімнаті.

Розпирскати парфуми

Замість освіжувача можна скористатися улюбленими парфумами або дезодорантом. Головне - не перестаратися, щоб аромат не був надто різким.

Також можна збризнути парфумами ватні диски та розкласти їх по кімнатах.

Протерти поверхны лимоном

Лимони та апельсини можуть допомогти прибрати запах (ілюстративне фото: Freepik)

Лимони та апельсини не тільки приємні, але й чудові природні дезодоранти. Натріть половинку лимона на обробні дошки або інші поверхні, які утримують сильні запахи.

Кислотність фрукта допоможе замаскувати запах. Ви також можете прокип'ятити цитрусові у воді, щоб вивільнити їхній природний аромат і створити ароматне середовище у вашій оселі.

Додати декілька крапель ароматичної олії у воду

Ефірні олії мають не лише приємний аромат, але й природні антибактеріальні та протигрибкові властивості, які допомагають усунути неприємні запахи.

Наповніть розпилювач водою наполовину і додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії, наприклад, лаванди, евкаліпта або чайного дерева.

Розпорошіть цей саморобний освіжувач повітря на ділянки, які потребують усунення неприємного запаху, наприклад, тканини, штори чи оббивку.