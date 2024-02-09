Як позбутись руйнівного почуття провини, яке не дозволяє рухатись вперед

Звідки береться почуття провини

"Провина - одне із найважчих почуттів, які людині доводиться проживати. З одного боку це може підштовхувати до покращення взаємин, а з іншого - впасти тягарем на плечі, ускладнюючи кожен наступний крок", - говорить психолог.

Звідки береться почуття провини:

людина щось вчиняє, що порушує загальноприйняті норми чи особисте правило

має думки чи почуття, які заведено засуджувати

оцінює свій вчинок або думки, як погані

інші оцінюють цей вчинок чи думки, як погані, коли про них дізнаються

Психолог наголошує, що й інші люди можуть мати хибні думки чи уявлення, які вони нав'язують оточуючим. Тому не варто відчувати провину під тиском чужих переконань.

"Часто ми беремо провину за те, що не має до нас стосунку або інші змушують нас у це повірити", - пояснює Голентовська.

Чому почуття провини є дуже руйнівним (скриншот)

Як позбутися цього руйнівного почуття

"Щоб вчасно ввімкнути критичне мислення, спробуйте собі поставити питання: "Те, що сталося якось залежало від мене чи було поза моїм контролем?" - радить психолог.

Вона додає, що людина може контролювати наступне:

слова, які говорить іншим

вчинки, які робить навмисно

час, який сама вирішує, на що приділяти

При цьому від людини не залежить:

думки та почуття, які з'являються самі

настрій і стан іншої людини

вчинки інших

"Якщо ваші дії чи вчинки образили іншу людину, то визнайте провину, попросіть вибачення та пошкодуйте про свій вчинок. Визнана провина перетвориться у каяття, яке полегшить тягар", - говорить Голентовська.

Також психолог зазначає, що ображеній людині потрібен час, аби пробачити. У будь-якому випадку, треба визнати свою провину, пробачити себе та відпустити ситуацію.