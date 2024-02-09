Як позбутись руйнівного почуття провини, яке не дозволяє рухатись вперед

Почуття провини здатне "згризати" людину зсередини, забирати життєві сили і не дозволяти рухатись вперед. Часто воно виникає не зовсім виправдано, адже його можуть нам нав'язати інші люди.
Про те, як позбутись почуття провини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Ольги Голентовської в Instagram.
"Провина - одне із найважчих почуттів, які людині доводиться проживати. З одного боку це може підштовхувати до покращення взаємин, а з іншого - впасти тягарем на плечі, ускладнюючи кожен наступний крок", - говорить психолог.
Звідки береться почуття провини:
Психолог наголошує, що й інші люди можуть мати хибні думки чи уявлення, які вони нав'язують оточуючим. Тому не варто відчувати провину під тиском чужих переконань.
"Часто ми беремо провину за те, що не має до нас стосунку або інші змушують нас у це повірити", - пояснює Голентовська.
"Щоб вчасно ввімкнути критичне мислення, спробуйте собі поставити питання: "Те, що сталося якось залежало від мене чи було поза моїм контролем?" - радить психолог.
Вона додає, що людина може контролювати наступне:
При цьому від людини не залежить:
"Якщо ваші дії чи вчинки образили іншу людину, то визнайте провину, попросіть вибачення та пошкодуйте про свій вчинок. Визнана провина перетвориться у каяття, яке полегшить тягар", - говорить Голентовська.
Також психолог зазначає, що ображеній людині потрібен час, аби пробачити. У будь-якому випадку, треба визнати свою провину, пробачити себе та відпустити ситуацію.
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