Как избавиться от разрушительного чувства вины, которое не позволяет двигаться вперед

Откуда берется чувство вины

"Вина - одно из самых тяжелых чувств, которые человеку приходится проживать. С одной стороны это может подталкивать к улучшению взаимоотношений, а с другой - упасть обузой на плечи, усложняя каждый последующий шаг", - говорит психолог.

Откуда берется чувство вины:

человек что-то делает, что нарушает общепринятые нормы или личное правило

имеет мысли или чувства, которые принято осуждать

оценивает свой поступок или мысли, как плохие

другие оценивают этот поступок или мысли как плохие, когда о них узнают

Психолог отмечает, что и другие люди могут иметь ложные мысли или представления, которые они навязывают окружающим. Поэтому не следует чувствовать вину под давлением чужих убеждений.

"Часто мы берем вину за то, что не имеет отношения к нам или другие заставляют нас в это поверить", - объясняет Голентовская.

Почему чувство вины является очень разрушительным (скриншот)

Как избавиться от этого разрушительного чувства

"Чтобы вовремя включить критическое мышление, попробуйте себе задать вопрос: "Случившееся как-то зависело от меня или было вне моего контроля?" - советует психолог.

Она добавляет, что человек может контролировать следующее:

слова, которые говорит другим

поступки, которые совершает

время, которое сам решает, на что уделять

При этом от человека не зависит:

мысли и чувства, которые появляются сами

настроение и состояние другого человека

поступки других

"Если ваши действия или поступки оскорбили другого человека, то признайте вину, извинитесь и пожалейте о своем поступке. Признанная вина превратится в раскаяние, которое облегчит бремя", - говорит Голентовская.

Также психолог отмечает, что обиженному человеку нужно время, чтобы вас простить. В любом случае, нужно признать свою вину, простить себя и отпустить ситуацию.