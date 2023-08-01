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Як позбутись бур'яну на городі та клумбі засобами, які є вдома

Як позбутись бур'яну (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Хто не мріє мати зелений, барвистий і квітучий город? Це вимагає великого терпіння та багато догляду. І коли город чи клумба заростає бур'яном, завдання ускладнюється.

Про те, як легко позбутись бур'яну засобами, які вдома - читайте в матеріалі Styler.

Сіль 

Сіль просто потрібно насипати на ділянку, де є бур'ян. Пізніше ви помітите, як ці рослини засохнуть.

Такий засіб не рекомендовано використовувати на грядках. Після дощу вона залишиться в ґрунті і здатна завдати шкоди не тільки бур’янам, а й іншим рослинам на ділянці. Сіль чудово підійде для знищення бур'янів біля паркану або на садових доріжках.

Гербіцидне мило

Щоб зробити такий розчин, потрібно взяти 150 г солі, 1 л оцту і великий шприц рідкого мила. Ці компоненти потрібно розмішати та обприскати бур’ян на ділянці.

Мило у складі забезпечує краще прилипання розчину до листя, що підвищує ефективність боротьби з небажаною рослинністю на дачній ділянці.

Ефірні олії

Візьміть  Налийте суміш в пульверизатор та бризкайтена 

Коли потрібно прополювати город?

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