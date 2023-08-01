Как избавиться от сорняков на огороде и клумбе средствами, которые есть дома

Соль

Соль нужно просто насипать на участок, где есть сорняк. Позже вы заметите, как эти растения засохнут.

Такое средство не рекомендуется использовать на грядках. После дождя она останется в почве и способна нанести вред не только сорнякам, но и другим растениям на участке. Соль отлично подойдет для уничтожения сорняков у забора или на садовых дорожках.

Гербицидное мыло

Чтобы сделать такой раствор, нужно взять 150 г соли, 1 л уксуса и большой шприц жидкого мыла. Эти компоненты нужно размешать и опрыскать сорняки на участке.

Мыло в составе обеспечивает лучшее прилипание раствора к листьям, что повышает эффективность борьбы с нежелательной растительностью на дачном участке.







Эфирные масла

Возьмите Налейте смесь в пульветизатор и брызгайте на

Когда нужно пропалывать огород?