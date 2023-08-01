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Как избавиться от сорняков на огороде и клумбе средствами, которые есть дома

Как избавиться от сорняка (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Кто не мечтает иметь зеленый, красочный и цветущий огород? Это требует большого терпения и ухода. И когда огород или клумба зарастает сорняком, задача усложняется.

О том, как легко избавиться от сорняков средствами, которые дома - читайте в материале Styler.

Соль

Соль нужно просто насипать на участок, где есть сорняк. Позже вы заметите, как эти растения засохнут.

Такое средство не рекомендуется использовать на грядках. После дождя она останется в почве и способна нанести вред не только сорнякам, но и другим растениям на участке. Соль отлично подойдет для уничтожения сорняков у забора или на садовых дорожках.

Гербицидное мыло

Чтобы сделать такой раствор, нужно взять 150 г соли, 1 л уксуса и большой шприц жидкого мыла. Эти компоненты нужно размешать и опрыскать сорняки на участке.

Мыло в составе обеспечивает лучшее прилипание раствора к листьям, что повышает эффективность борьбы с нежелательной растительностью на дачном участке.

Эфирные масла

Возьмите Налейте смесь в пульветизатор и брызгайте на

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Также читайте о причинах, почему огурцы выросли горькими.

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