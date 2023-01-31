Як позбутись білих плям на зимовому взутті: безпечні методи для шкіри і замші

Взимку тротуари посипають сіллю, аби зробити їх неслизькими та безпечними для пішоходів. Цей спосіб справді надійний, але, на жаль, ця сіль часто осідає на взутті у вигляді білих плям. Їх хоч нелегко позбутись, проте реально.
Про те, як швидко прибрати білі плями на шкірі та замші і при цьому не зіпсувати взуття, розповідаємо у матеріалі нижче.
Спершу підготуйте взуття. Очистьте його від піску та іншого бруду, висушіть. А тоді приготуйте спеціальний розчин, який дозволить вивести білі соляні плями.
Для цього вам знадобиться звичайний столовий оцет. Візьміть його склянку та розмішайте із двома склянками води. У цій рідині промокніть м'яку ганчірку і протріть нею всі розводи на взутті.
Залиште його при кімнатній температурі, аби взуття висохло. А тоді змастіть його кремом або спеціальними олійками.
Складніше вивести білі плями із замшевого взуття. Цей матеріал доволі делікатний і може легко пошкодитись при неправильному чищенні. Труднощів додає ще й те, що замша глибоко поглинає сіль - та проникає у внутрішні шари матеріалу.
Є два надійних і безпечних способів очищення замші:
Останній варіант спочатку краще протестувати на невеликій малопомітній ділянці замші і подивитись не ефект.
Цей метод очищення також підходить для взуття із цупкої тканини чи штучної замші.
Іноді для очищення взуття радять використовувати окріп і спирт. Але цього у жодному разі не варто робити, бо можете зіпсувати чоботи чи черевики.
Також не варто сушити такі речі на гарячій батареї чи поряд з камінами. Від високих температур взуття може деформуватися. Також не радять мити замшеве взуття, аби його не пошкодити.
Раніше ми розповідали про те, як можна захистити взуття від промокання взимку.
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