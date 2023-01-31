Как избавиться от белых пятен на зимней обуви: безопасные методы для кожи и замши

Как очистить от белых следов кожаную обувь

Сначала подготовьте обувь. Очистите его от песка и другой грязи, высушите. Затем приготовьте специальный раствор, который позволит вывести белые соляные пятна.

Для этого вам понадобится обычный столовый уксус. Возьмите его стакан и размешайте с двумя стаканами воды. В этой жидкости промокните мягкую тряпку и протрите ею все разводы на обуви.

Оставьте ее при комнатной температуре, чтобы обувь высохла. Затем смажьте ее кремом или специальными маслами.

Как вывести соль из замшевой обуви

Сложнее вывести белые пятна из замшевой обуви. Этот материал довольно деликатный и может повредиться при неправильной чистке. Трудности добавляет еще и то, что замша глубоко поглощает соль и та проникает во внутренние слои материала.

Есть два надежных и безопасных способов очистки замши:

возьмите сухую манную крупу и протрите ею все участки, где есть белые соляные пятна;

почистите обувь зубным порошком и щеткой. Этот метод позволит вывести пятна, даже если они очень сложны.

Последний вариант сначала лучше протестировать на небольшом малозаметном участке замши и посмотреть на эффект.

Этот метод очистки также подходит для обуви из плотной ткани или искусственной замши.

Иногда для очищения обуви советуют использовать кипяток и спирт. Но этого ни в коем случае не стоит делать, потому что можете испортить сапоги или ботинки.

Также не стоит сушить такие вещи на горячей батарее или рядом с каминами. От высоких температур обувь может деформироваться. Также не советуют мыть замшевую обувь, чтобы ее не повредить.