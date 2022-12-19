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Як позбавити хурму терпкості: крутий лайфхак, який завжди спрацьовує

Хурма (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Що може бути гірше за терпку хурму? Коли очікуєш відчути солодкий соковитий смак, відкушуєш, а натомість рот, язик і горло починає дерти від неприємного відчуття. Але спосіб позбутися цього є.

Як позбавити хурму терпкості - читайте нижче в матеріалі Styler.

Яка хурма точно не буде терпкою

Звісно, можна переплатити і купити хурму сорту Шарон. Вона не буває терпкою та ще й без кісточок всередині. Але обійдеться таке задоволення майже удвічі дорожче за звичайну хурму.

Шарон коштує близько 180 грн/кг, а хурма - 80 грн/кг.

Можна хурму заморозити, але після цього вона може стати слизькою та зовсім неапетитною.

Але є інший спосіб – за допомогою яблук

  • В пакет із хурмою покладіть кілька яблук.
  • На один-два кілограми хурми приблизно два яблука.
  • Зав’яжіть і покладіть на одну чи дві доби в темне місце.
  • Хурма дуже швидко дозріє і перестане бути терпкою.

Чим корисна хурма

Помаранчевий фрукт, так само як і морква, гарбуз, солодкий перець, допомагає зміцнити зір.

Фрукт багатий вітамінами: А, С і В, а також мікроелементами - йодом, залізом, кальцієм, калієм, фосфором, марганцем, магнієм.

Лікарі кажуть, що хурма корисна для профілактики авітамінозу, залізодефіцитної анемії, захворювань щитовидної залози.

Якщо у вас проблеми з ШКТ, діабет, то хурмою краще не захоплюватися. Дітям фрукт слід давати теж з обережністю.

Раніше ми писали, як почистити гранат без кісточок.

Читайте також, кому не можна їсти хурму.

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