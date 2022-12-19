Як позбавити хурму терпкості: крутий лайфхак, який завжди спрацьовує

Що може бути гірше за терпку хурму? Коли очікуєш відчути солодкий соковитий смак, відкушуєш, а натомість рот, язик і горло починає дерти від неприємного відчуття. Але спосіб позбутися цього є.
Як позбавити хурму терпкості - читайте нижче в матеріалі Styler.
Звісно, можна переплатити і купити хурму сорту Шарон. Вона не буває терпкою та ще й без кісточок всередині. Але обійдеться таке задоволення майже удвічі дорожче за звичайну хурму.
Шарон коштує близько 180 грн/кг, а хурма - 80 грн/кг.
Можна хурму заморозити, але після цього вона може стати слизькою та зовсім неапетитною.
Помаранчевий фрукт, так само як і морква, гарбуз, солодкий перець, допомагає зміцнити зір.
Фрукт багатий вітамінами: А, С і В, а також мікроелементами - йодом, залізом, кальцієм, калієм, фосфором, марганцем, магнієм.
Лікарі кажуть, що хурма корисна для профілактики авітамінозу, залізодефіцитної анемії, захворювань щитовидної залози.
Якщо у вас проблеми з ШКТ, діабет, то хурмою краще не захоплюватися. Дітям фрукт слід давати теж з обережністю.
Раніше ми писали, як почистити гранат без кісточок.
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