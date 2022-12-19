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Как лишить хурму терпкости: крутой лайфхак, который всегда срабатывает

Хурма (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Что может быть хуже терпкой хурмы? Когда ожидаешь почувствовать сладкий сочный вкус, откусываешь, а рот, язык и горло начинает драть от неприятного ощущения. Но способ избавиться от этого есть.

Как лишить хурму терпкости – читайте ниже в материале Styler.

Какая хурма точно не будет терпкой

Естественно, можно переплатить и приобрести хурму сорта Шарон. Она не бывает терпкой и еще без косточек внутри. Но обойдется такое удовольствие почти вдвое дороже обычной хурмы.

Шарон стоит около 180 грн/кг, а хурма – 80 грн/кг.

Можно хурму заморозить, но после этого она может стать слизькой и совсем неаппетитной.

Но есть другой способ – с помощью яблок

  • В пакет с хурмой положите несколько яблок.
  • На один-два килограмма хурмы примерно два яблока.
  • Завяжите и положите на одни или двое суток в темное место.
  • Хурма очень быстро дозреет и перестанет быть терпкой.

Чем полезна хурма

Оранжевый фрукт, как и морковь, тыква, сладкий перец, помогает укрепить зрение.

Фрукт богат витаминами: А, С и В, а также микроэлементами – йодом, железом, кальцием, калием, фосфором, марганцем, магнием.

Врачи говорят, что хурма полезна для профилактики авитаминоза, железодефицитной анемии, заболеваний щитовидной железы.

Если у вас проблемы с ЖКТ, диабет, то хурмой лучше не увлекаться. Детям фрукт следует давать тоже с осторожностью.

Раньше мы писали, как почистить гранат без косточек.

Читайте также, кому нельзя есть хурму.

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