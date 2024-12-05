Як пояснити дитині, чому святий Миколай приніс не той подарунок: порада психолога

Більшість малюків до певного віку вірять, що подарунки дійсно приносить Святий Миколай. І психологи не радять розвіювати цей міф до того часу, поки дитина не буде готова до правди. Але й у таких ситуаціях можна пом'якшити пояснення.

Наприклад, розповісти, що колись давно жив Святий Миколай, який дарував дітям подарунки. Він вже давно пішов на небо, але традиція залишилася й усі батьки стали його помічниками. І Миколаєм може бути кожен дорослий.

Також можна додати, що це секрет і розповідати його меншим діткам не потрібно. Оскільки подарунок купляють батьки, то й відповідно, у них не завжди є можливість подарувати саме те, що дитина попросила, бо це може коштувати дорого або цих речей немає у продажу.

"Головне завдання батьків - допомогти дитині зрозуміти, що подарунки - це прояв турботи та любові, навіть якщо вони не збігаються з її очікуваннями. Підтримувати віру в диво - чудово, але також важливо навчати дітей вдячності, вмінню радіти та приймати розчарування", - пояснює магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.

Меншим діткам можна сказати, що цього року Святий Миколай більші та коштовні подарунки відніс діткам, які постраждали від війни - аби їх підтримати. А ще Святий допомагає військовим, щоб скоріше звільнити нашу країну від окупантів. Як саме допомагає - батьки можуть обрати самостійно, враховуючи вік дитини.

"Поговоріть з дитиною про цінності, про те яким є Святий Миколай і чому він робить добро. А головне - показуйте власним прикладом як сприймати життя не лише крізь призму матеріального, а в першу чергу через духовні цінності", - додає Наталія Гаріна.

А якщо подарунок затримується через непередбачувані обставини (робота пошти, проблеми під час замовлення подарунка чи доставки, затримка с грошима у батьків), то можна сказати так:

"Святий Миколай робить все, аби кожна дитина отримала подарунок. Але у країні зараз йде війна і можуть бути затримки, бо літати небом зараз заборонено. Твій подарунок вже в дорозі й ти його обов'язково отримаєш".

Крім того, психологи радять не використовувати різочки зараз, у такий важкий час, щоб не додавати дитині зайвих переживань. Нехай подарунок під подушкою буде обов'язково, хоча б символічний.