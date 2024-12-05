Как объяснить ребенку, почему святой Николай принес не тот подарок: совет психолога

Большинство малышей до определенного возраста верят, что подарки действительно приносит Святой Николай. И психологи не советуют развеивать этот миф до тех пор, пока ребенок не будет готов к правде. Но и в подобных ситуациях можно смягчить объяснение.

Например, рассказать, что когда-то давно жил Святой Николай, даривший детям подарки. Он уже давно ушел на небо, но традиция осталась, и все родители стали его помощниками. И Николаем может быть каждый взрослый.

Также можно добавить, что это секрет и рассказывать его младшим деткам не нужно. Поскольку подарок покупают родители, то и соответственно, у них не всегда есть возможность подарить именно то, что ребенок попросил, потому что это может стоить дорого или этих вещей нет в продаже.

"Главная задача родителей - помочь ребенку понять, что подарки - это проявление заботы и любви, даже если они не совпадают с его ожиданиями. Поддерживать веру в чудо - прекрасно, но также важно учить детей благодарности, умению радоваться и принимать разочарование", - объясняет магистр психологии и психотерапевта Наталья Гарина.

Младшим деткам можно сказать, что в этом году Святой Николай большие и ценные подарки отнес пострадавшим от войны деткам, чтобы их поддержать. А еще Святой помогает военным, чтобы освободить нашу страну от оккупантов. Как именно помогает - родители могут выбрать самостоятельно, учитывая возраст ребенка.

"Поговорите с ребенком о ценностях, о том каким является Святой Николай и почему он делает добро. А главное - показывайте собственным примером как воспринимать жизнь не только сквозь призму материального, а в первую очередь через духовные ценности", - добавляет Наталья Гарина.

А если подарок задерживается из-за непредвиденных обстоятельств (работа почты, проблемы при заказе подарка или доставки, задержка с деньгами у родителей), то можно сказать так:

"Святой Николай делает все, чтобы каждый ребенок получил подарок. Но в стране сейчас идет война и могут быть задержки, потому что летать по небу сейчас запрещено. Твой подарок уже в пути и ты его обязательно получишь".

Кроме того, психологи советуют не использовать резочки сейчас, в такое тяжелое время, чтобы не добавлять ребенку лишних переживаний. Пусть подарок под подушкой будет обязательно, хотя бы символичный.