Як поводиться чоловік, який боїться відповідальності: зверніть увагу на ці знаки

Поводиться відсторонено та уникає без причини

Така поведінка не завжди каже, що чоловік втратив почуття чи ви йому перестали подобатися. Іноді чоловіки починають ігнорувати зі страху здатися зневіреним або розкрити свої почуття. Ігнорування може бути стратегією захисту свого его.

Йому важко висловлювати свої почуття

Якщо чоловікові важко висловити свої романтичні почуття, можливо, це тому, що він відчуває до вас глибоку прихильність, але боїться хибної надії. Коли є емоційний зв'язок, деяким чоловікам буває складно впоратися із ситуацією. І в такі моменти вони часто почуваються пригніченими.

Він рідко виявляє романтичні ініціативи

Маленькі дотики та невеликі романтичні жести розкривають кохання, навіть якщо воно не демонстративне. Від просто "тримати вас за руку" до "купівлі невеликого подарунка" - це спонтанні жести розкривають справжні почуття.

"У своєму житті ви зустрінете людей, які скажуть усі потрібні слова у потрібний час. Але, зрештою, ви повинні завжди судити їх за їхніми діями. Важливі дії, а не слова", - так описав ситуацію письменник Ніколас Спаркс.

Він поводиться нервово поряд з вами

Якщо чоловік виявляє ознаки знервованості, це може означати, що він відчуває до вас сильні почуття. Бажаючи справити враження, ви можете розхвилювати його, і йому буде важко ясно висловити свої думки. Його неоднозначна поведінка і дивні жарти сигналізують про його нервозність через кохання, що зароджується.

Він намагається вас захистити

Він без вагань стане на ваш бік у суперечках і захоче перетворитися на героя, щоб справити на вас враження. Дослідження свідчать, що цьому захисному почуттю сприяє тестостерон.

У нього суперечлива поведінка

Ви, мабуть, запитуєте, чи це ознака зрілості. То він виявляє до вас прихильність та інтерес, то наступного дня він повністю зникає, створюючи суперечливу динаміку.

Він таємно дивиться на вас

Якщо чоловік спостерігає за вами непомітно, то це скоріше ознака, що ваші стосунки є чимось більшим, ніж просто дружба. Захоплений погляд, особливо, якщо він думає, що ви цього не помічаєте, може вказувати на глибокий зв'язок або навіть сильний потяг до вас, а також бажання зробити перший крок.

Він поводиться інакше, коли ви поряд

Його поведінка змінюється у вашій присутності порівняно з тим, коли він перебуває зі своїми друзями чи сім'єю. Якщо він стає сором'язливим, незграбним чи невпевненим, це може вказувати на те, що він має емоційний потяг, але йому важко це висловити.

Він ревнує, але в цьому не зізнається

Його хвилювання, його занепокоєння, його збиваюча з пантелику і навіть груба поведінка стосовно іншого чоловіка, який хоче зблизитися з вами, можуть відображати його бажання мати з вами ексклюзивні стосунки.

Він уникає розмов про стосунки

Якщо він уникає розмов про стосунки або відмовляється їх обговорювати, це також може означати, що почуття є, але не готовий їх обговорювати. Просто запитайте, чи він цікавиться кимось зараз і поспостерігайте за реакцією. Якщо він вагається, нервує або повністю заперечує це, це може вказувати, що він відчуває романтичні почуття, але важко їх висловити.

Чому чоловік може боятися вступати у стосунки

Експерт із відносин і гіпнотерапевт Жан-Мішель Якобович назвав 10 найпоширеніших причин. Найчастіше є не одна причина, а відразу кілька.

1. У минулому чоловік пережив емоційні травми

2. У чоловіка великі очікування у відносинах

3. У чоловіка проблеми з довірою

4. Він боїться бути вразливим під час висловлювання власних емоцій

5. Він боїться втратити свою особисту свободу

6. Чоловік відчуває соціальний чи сімейний тиск

7. Він пережив важкі часи

8. Чоловік дуже боїться змін

9. Він був відданий своїм особистим цілям

10. Чоловік боїться вступати у нові відносини