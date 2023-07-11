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Як поводитися поруч з військовими: прочитайте це та запам'ятайте

Як правильно поводится з військовими у цівільному житті (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Зустріти військову людину зараз в Україні можна будь-де - на вулиці, у транспорті, у різних інстанціях та лікарнях. І не всі українці знають, як правильно поводитися поруч з людьми у формі. Військові часто відчувають на собі важкі погляди від цивільних, а якщо захисник України поранений чи втратив кінцівку - такі пильні погляди можуть спричинити навіть біль.

Військова Олена Риж зібрала низку рекомендацій на своїй сторінці у Facebook для цивільних про те, як поводитися їм поруч з військовими.

Як поводитись цивільним поряд з військовими

Перше: Військові (в більшості) ще до недавно були тими самими цивільними. Вони також люди, як і всі довкола. Тільки носять форму, роблять специфічну роботу і багато хто вже має змінене тіло.

Друге: Якщо дивитесь на військового, дивіться в очі. Не опускайте свої, не відвертайте погляд. Зазвичай такі дії роблять, коли соромно самому, або соромно за людину. Ось тут запитання: за що соромно вам? Або за що має бути соромно воїну?

Якщо присутній сором за те, що він воює, а ви ні, запитайте себе: чи робите ви тут щось для перемоги. Якщо відповідь ТАК, нема чого соромитись. Кожен робить свою роботу.

Третє: Якщо є бажання щось сказати, подякувати, все просто:
"Дякую за вашу роботу". Погляд в очі, обов’язково усмішка. Можливо рукостискання. Якщо хочеться передати більше тепла, запитайте: "Чи можу я вас обійняти?"

Цього достатньо, щоб військовий відчув вдячність не тільки від сім’ї та друзів.

Як запропонувати допомогу військовому

Четверте: Хочете зробити більше (пригостити, розрахуватись, подарувати щось..) є прості фрази:

"Дозвольте вас пригостити/ розрахуватись/ подарувати. Для мене це прояв вдячності за вашу роботу". Спокійний тон, погляд, усмішка знову вам в допомогу. Воїн прийме це в більшості ситуацій. Головне транслювати повагу, а не сором. Це дуже відчувається.

П’яте: Якщо воїн отримав поранення і його тіло змінене прийміть це і пам’ятайте про другий пункт цього допису. Україна "Найпротезованіша країна світу". Ми цього статусу не бажали, як і війни.

Та вже час перестати заплющувати очі. Люди без ніг, рук, лиця – це велика частина нашого суспільства. Прийміть це. Перестаньте пялитись, тикати пальцями та шушукатися. Ми це бачимо і це неприємно.

Цікаво, хочете пояснити дитині, зрозуміти самій – підійдіть, попросіть показати, розповісти. Це не проблема – це повага.

Шосте: Перед тим як допомогти (спуститись/піднятись по сходах, щось понести, відкрити двері), якщо це не в моменті та нема гострої потреби, запитайте:

"Тобі/вам потрібна допомога?", "Допомогти?", "Чи можу я допомогти?"

Навіть пораненим військовий хоче відчувати себе воїном. Якщо він може сам нести пакет, відкривати двері, переходити дорогу – нехай несе, відкриває, переходить.

Що проявляти поряд з військовими:

  • Щирість
  • Доброту
  • Повагу
  • Впевненість
  • Вдячність
  • Терпіння
  • Розуміння
  • Підтримку

Що заважає поряд з військовими:

  • Провина
  • Слабкість
  • Жаль
  • Роздратованість
  • Нетерплячість
  • Гіперопіка

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно поводитися з рідними, які повернулися з фронту.

А також розповідали про те, що військовий психолог пояснила, чому воювати на фронті можуть не всі люди.

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